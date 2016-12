Moș Nicolae a deschis „Orășelul Copiilor”

Anul acesta, Moș Nicolae le-a făcut cel mai frumos cadou copiilor constănțeni. Primăria Municipiului Constanța a organizat, sâmbătă seară, deschiderea „Orășelului Copiilor” în parcul de lângă instituție. Concerte, artificii, teatru pentru copii, lumini, dulciuri, carusele diverse, Moși Crăciuni și o mulțime de câteva mii de oameni au alcătuit tabloul de iarnă al mult așteptatei deschideri.

MOȘ CRĂCIUN EXISTĂ! Moșul există cu adevărat, atât pentru cei mici, cât și pentru cei mari și este foarte generos, astfel că și-a mutat reședința din Laponia în „Orășelul Copiilor”, unde va sta până la Bobotează. Moș Crăciun a pregătit și el o mulțime de surprize astfel că, în fiecare weekend, la scena de lângă Monumentul Victoriei, vor avea loc programe artistice deosebite, la fel cum a fost și cel de Moș Nicolae, de la deschidere. Vinul fiert, vata de zahăr, mașinuțele și trenulețele, luminițele și decorațiunile, precum și personajele din desene animate le aduc constănțenilor atmosfera magică de sărbători, iar micuții se bucură din plin, în aceste zile.

ANDREEA OLARIU, COCO ȘI CORINA Actorul constănțean Hari Gromoșteanu a deschis evenimentul în cadrul căruia a avut loc un moment de teatru pentru copii cu trupa Baloon Style. A urmat un recital cu Andreea Olariu, iar mai apoi, unul cu noua trupă de rock Coco. „Îmi plac foarte mult copiii și m-am simțit excelent printre ei. În fiecare an sunt aici, abia am ajuns și vreau să mă și distrez puțin prin „Orășel” cu prietenii, atât cât voi putea. În vacanța de iarnă, voi avea destule concerte de susținut, dar din păcate, va trebui să și învăț pentru Bac. Le transmit copiilor să fie în continuare cuminți, pentru că urmează să vină și Moș Crăciun”, a declarat Andreea Olariu. Ea a fost solicitată după concert de foarte mulți copii pentru poze și s-a dat mai apoi în mașinuțe.

ARTIFICII PENTRU O IARNĂ DE VIS Părinți cu copii, dar și numeroși alți tineri au umplut, sămbătă, „Orășelul”, iar momentul culminant s-a produs în jurul orei 21.00, când a avut loc un spectaculos foc de artificii care a luminat tot centrul orașului și care a fost filmat cu telefoanele de cei prezenți, în aplauze. Exact în acel moment a venit la fața locului și Corina, rebelă și nonconformistă în stilul vestimentar, așa cum ne-a obișnuit. „Am primit o nuielușă! Eu nu am fost prea cuminte... am petrecut însă frumos cu băiețelul meu Robin, ne-am distrat, ne-am jucat, el a primit multe dulciuri și multe jocuri creative. Nu l-am scos la săniuș încă anul acesta, dar am apucat să ne bulgărim puțin. Am făcut și om de zăpadă. E frumos aici la voi, la Constanța, pentru că iese show de fiecare dată”, a declarat Corina Bud.

În următoarele două weekend-uri, cât și în seara de Ajun și prima seară de Crăciun vor avea loc noi spectacole de teatru pentru copii, jocuri și concursuri interactive și concerte cu artiști locali, dar și din țară.