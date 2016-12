Moș Nicolae deschide Orășelul Copiilor și aprinde luminițele

13:53:19 / 03 Decembrie 2014

Oraselul groazei

Sper ca nu veti deschide din nou monstruozitatea aia de orasel al copiilor ,unde Mos Craciun cipeste mamicile de fund,iar mirosul de vin fiert te imbata de la intrare ! Ce faceti voi in ultimii ani este bataie de joc,nu orasel al copiilor ! Eu,daca vreau sa imi fac copilul sa planga,ii spun ca il duc in Oraselul Copiilor. Masinutele,tarabele,mosii aia in care tropaie hormonii ,totul este o ofensa la adresa noastra ! Mai lasati-ne !