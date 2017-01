Moți, eroul... bulgarilor

09:40:00 / 28 August 2014

Umflata!

Desi a fost(probabil ca inca mai este)cea mai valoroasa echipa romaneasca,Steaua a fost umflata de FRF,LPF,arbitrii,ziaristi,comentatori audiovizuali si tot asa. Numai inturl campionatului trecut Steaua a avut,pe mana arbitrilor,cel putin 6-7 puncte in plus,in comparatie cu dezavantajarea Petrolului( Contra nici nu mai stia ce sa spuna!) si Astrei,asa ca obtinerea titlului era la indemana. Poate ca venirea unui alt presedinte FRF si o alta conducere la arbitri va duce la un clasament final cat de cat corect. despre Moti,care cu siguranta va intra in istoria moderna a cupelor europene il apreciez cu atat mai mult cu cat riscul de a fi gresit ar fi generat mari semne de intrebare! Poate asa a castigat respectul si acestui Chipciu chiar daca pe Moti il doare in cot de respectul acestui jucator. Aroganta,tupeul,obraznicia lui Chipciu nu-i face bine si sa tina cont ca la cei 25 ani ai lui pe vremuri unii jucatori ca Dumitru,Lucescu,Iordanescu,Dan Petrescu,Cornel Dinu,Hagi,Ionut Lupescu aveau zeci si zeci de meciuri in tricoul nationalei,meciuri cu rezultate f. f.bune,pe cand vedeta Chipciu nici nu stiu daca a strans 6-7 selectii