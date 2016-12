„Moarta“ vie, la farmacie!

Un pacient din România, mai exact Dumitra Condruţ, din localitatea Murfatlar, judeţul Constanţa, într-o farmacie: „Bună ziua! Am o reţetă compensată...”. Farmacista introduce datele în calculator şi rămâne câteva secunde neclintită: „Pentru cine sunt medicamentele?”. Pacientul răspunde: „Pentru mine... S-a întâmplat ceva? Vă pot da buletinul...”. Farmacista: „Nu e nevoie. Din păcate, nu vă putem oferi tratamentul, figuraţi ca decedată!”. Este o scurtă convorbire între o farmacistă şi un pacient român, într-un sistem sanitar dintr-o ţară UE. Cu siguranţă, nu este primul şi nici ultimul caz. A confirmat chiar farmacista: „Au mai fost cazuri”. Femeii i s-au înmuiat picioarele pentru câteva clipe: „Sunt vie, doamnă, eu sunt, uitaţi buletinul!”. Vorbele sale, însă, n-au contat: „Este imposibil să vă dăm medicamentele. Trebuie mai întâi să vă clarificaţi situaţia, să nu mai fiţi... moartă...”. Dumitra Condruţ era sigură că situaţia s-a clarificat încă de anul trecut, când, de asemenea, figura ca decedată. „Am crezut că s-au rezolvat atunci problemele. Anul trecut, medicul de familie l-a sunat pe farmacist şi i-a confirmat că eu sunt, că sunt vie şi că-mi poate da tratamentul. L-am luat atunci”, a spus pacienta.

Femeia n-ar fi avut prea multe de comentat, însă medicul specialist la care a cerut ajutor i-a precizat că nu are voie să se expună la soare, întrucât are o alergie severă care-i poate face mult rău. „Mi-e frică, sincer, să merg prea mult prin soare. Mi-a spus medicul că cel mai bine este să stau în casă până seara”, a spus bolnava. N-are, însă, de ales şi trebuie să-şi rezolve problema, de fapt să rezolve problema unui sistem - Sistemul Informatic Unic Integrat (SIUI) - care pare să nu funcţioneze cum trebuie.

ÎNCEPE ALERGĂTURA! Pacientul refuzat se reîntoarce cu reţeta la medicul său de familie, CMI dr. Chehaia Joiţa, cu sediul în Constanţa, care i-a explicat că nu poate intra în posesia medicamentelor pentru că este... decedată. Iniţial, medicul de familie a zâmbit, însă, când a constatat că la discuţie participă şi reprezentanţi mass-media, lucrurile s-au schimbat. Dr. Chehaia n-a putut să-i dea prea multe explicaţii pacientei sale, doar i-a spus că trebuia să-şi rezolve problema, personal, încă de anul trecut. „V-am spus de anul trecut că trebuia să trimiteţi prin poştă sau pe fax unele documente prin care să dovediţi că nu sunteţi moartă şi că aveţi calitatea de co-asigurat”, i-a explicat medicul femeii. Pacienta, cu dreptul luat în mod ilegal, i-a explicat medicului de familie că are contraindicaţii medicale să „meargă prin soare”. Medicul a ridicat din umeri şi i-a precizat că este singura soluţie. Când i se va rezolva problema? Este o altă întrebare la care doctorul său de familie nu a putut să răspundă.

Între timp, dr. Chehaia a precizat că va avea, nu peste mult timp, un control de la Casa de Sănătate cu care colaborează, respectiv Casa de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti (OPSNAJ). Controlul de la OPSNAJ a sosit exact în momentul în care pacienta declarată moartă şi reprezentanţii mass-media erau în cabinetul medicului său de familie. O reprezentantă a Casei OPSNAJ a ridicat, de asemenea, din umeri şi i-a precizat femeii că este o greşeală a SIUI şi că trebuie să trimită, prin fax sau poştă, la Casa OPSNAJ o serie de documente care să-i ateste calitatea de co-asigurat, asta chiar dacă femeia demonstrase, cu acte, acest lucru de la bun început, adică în urmă cu peste zece ani, atunci când s-a înscris la medicul de familie. De altfel, medicul de familie a primit în tot acest timp bani pentru pacientă (per capita). Concluzia: femeia va trebui să umble pe la mai multe instituţii ale statului pentru a obţine documentele cerute.

ACTE NECESARE PENTRU A ÎNVIA DIN MORŢI Pentru a avea din nou drepturile celor vii, Dumitra C. trebuie să trimită Casei OPNSAJ următoarele acte: copie CI, adeverinţă financiară, adeverinţă de la Registrul Comerţului şi o copie a certificatului de căsătorie. „Acestea sunt documentele pe care trebuie să le trimiteţi dvs., personal, la Casă. Nimeni nu poate face asta în locul dvs.”, i-a spus una dintre persoanele care s-au aflat, ieri, într-un control la CMI al dr. Chehaia. De ce trebuie pacientul să repare o greşeală a sistemului informatic? De ce este pus bolnavul pe drumuri să demonstreze că este... viu? Pentru că nici medicii nu au nicio vină şi au învăţat altceva, a spus, cu alte cuvinte, dr. Chehaia. „Noi suntem aici pentru a da consultaţii, pentru a vorbi cu pacienţii, nu pentru a clarifica şi rezolva problemele SIUI. Fostul preşedinte al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Lucian Duţă, spunea că medicii dau reţete pacienţilor morţi. Uitaţi că nu dăm”, a spus medicul de familie. Femeia co-asigurată, dar care nu poate primi drepturile legale, a părăsit dezamăgită cabinetul doctorului său şi a spus că va merge la toate instituţiile indicate pentru a intra în posesia actelor doveditoare. Am încercat să obţinem o explicaţie din partea oficialilor Casei OPSNAJ, însă până la închiderea ediţiei nu am primit niciun răspuns. Bolnava va aştepta, la rândul său, să se întoarcă în lumea celor vii pentru a începe tratamentul recomandat de medicul specialist. Ea speră ca starea sa de sănătate să nu se deterioreze în această perioadă. „Îmi cumpăram reţeta, însă nu am toţi banii. Costă aproape 300 de lei, nu îmi permit”, a spus Dumitra C.