Moarte suspectă pentru amanta lui John F. Kennedy

Moartea suspectă a uneia dintre amantele fostului preşedinte american John F. Kennedy, la doar un an după decesul acestuia, a dat naştere, de-a lungul timpului, la numeroase teorii ale conspiraţiei. O nouă carte publicată la începutul lunii aprilie susţine că Mary Pinchot Meyer, una dintre cele mai bogate femei din elita oraşului Washington şi care era cunoscută drept o apropiată a clanului Kennedy, a fost asasinată de CIA. Autorul Peter Janney susţine în cartea “Mary\'s Mosaic: The CIA Conspiracy to Murder John F. Kennedy, Mary Pinchot Meyer, and Their Vision of World Peace / Mozaicul lui Mary: Conspiraţia CIA de a-i ucide pe John F. Kennedy şi Mary Pinchot Meyer şi viziunea lor despre pacea mondială” că aceasta a devenit o ameninţare pentru CIA, deoarece s-a apropiat prea mult de adevăr în încercarea de a descoperi ce s-a ascuns, de fapt, în spatele asasinării iubitului ei, preşedintele John F. Kennedy.

Mary Pinchot Meyer şi soţul acesteia, Cord Meyer, agent CIA, au devenit prieteni cu John F. Kennedy şi soţia acestuia, Jacqueline, după ce aceştia din urmă au cumpărat, în anul 1954, o casă în cartierul Georgetown. Cele două cupluri au devenit apropiate şi cu sora lui Mary, Antoinette şi soţul acesteia, Ben Bradlee, care a lucrat la publicaţiile “Newsweek” şi “The Washington Post”. Un alt cuplu cu care familia Kennedy îşi petrecea timpul era format din o fostă colegă de clasă a lui Mary Pinchot, Cicely d\'Autremont şi soţul acesteia, James Angleton, care era şeful serviciului de contraspionaj din cadrul CIA. Ulterior, în 1958, după 13 ani de căsnicie, Mary Pinchot a cerut divorţul de Cord Meyer.

În cartea sa, Peter Janney susţine că la întâlnirile intime pe care le avea cu J. F. Kennedy, Mary ar fi adus des marijuana şi LSD. În timpul conversaţiilor desfăşurate sub influenţa substanţelor halucinogene, se pare că doamna Pinchot încerca să-l convingă pe preşedintele american să găsească soluţii paşnice la crizele mondiale, precum Războiul Rece şi criza rachetelor cubaneze. Peter Janney susţine, de asemenea, că CIA a decis să-l asasineze pe preşedintele Kennedy în încercarea de a-l opri pe acesta să prevină transformarea Războiului Rece într-un conflict armat. Ca urmare a faptului că Mary Pinchot Mayer ar fi încercat să afle adevărul din spatele asasinării preşedintelui american şi ar fi deţinut un jurnal secret cu informaţii legate de relaţia ei cu John F. Kennedy, agenţii CIA au înscenat o presupusă agresiune sexuală care a devenit violentă, Mary Pinchot Mayer fiind împuşcată în apropierea casei sale din Georgetown, pe 12 octombrie 1964. La o zi după moartea femeii, cumnatul acesteia, Ben Bradlee, s-a dus la reşedinţa acesteia, pentru a recupera jurnalul, însă acolo l-a găsit pe James Angleton, şeful serviciului de contraspionaj al CIA. Angleton i-ar fi spus acestuia că a venit să caute jurnalul însă a precizat că face asta la cererea soţiei sale, prietenă cu Mary Pinchot Mayer. Potrivit unor teorii, CIA a reuşit să intre în posesia jurnalului şi să-l distrugă. Într-un interviu acordat cu puţin timp înainte de moartea sa, în 2001, Cord Meyer a declarat: ”Aceiaşi ticăloşi care l-au ucis pe John F. Kennedy mi-au ucis şi soţia”.