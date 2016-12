Moarte suspectă

Poliţiştii din cadrul Poliţiei Rurale Medgidia au demarat o anchetă, joi seară, după ce au fost anunţaţi de către un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Constanţa, că în momentul în care au ajuns la o solicitare în satul Izvoru Mare au găsit un nou născut decedat. În urma cercetărilor efectuate, oamenii legii au descoperit că deşi mama, Adriana Ungureanu, de 31 de ani, a născut copilul în urmă cu două zile, nu declarase naşterea la Primăria din Peştera căreia îi este arondat satul Izvorul Mare. Mai mult decât atât, pe parcursul sarcinii, femeia nu a fost luată în evidenţa niciunui medic de familie sau specialist. Ieri, Adriana Ungureanu le-a declarat anchetatorilor că a născut acasă aşa cum a făcut şi cu ultimul copil. „S-a născut prematur la şapte luni. Nu am crezut că vor fi complicaţii pentru că şi pe ultimul copil, care are acum doi ani, tot la şapte luni l-am născut şi nu au fost probleme. Azi am văzut ceva ciudat la bebeluş şi am chemat ambulanţa. Copilul era agitat plângea şi se învineţise. Abia mai respira. Când au venit medicii, nu l-au mai putut salva“, a declarat Adriana Ungureanu, care mai are cinci copii. Trupul neînsufleţit a fost transportat la morga Spitalului Municipal Medgidia în vederea efectuării necropsiei şi stabilirii cauzelor morţii. “Nu sunt suspiciuni că ar fi o moarte violentă. Aşteptăm raportul preliminar al medicilor legişti. Cazul rămâne în atenţia poliţiei Peştera”, a declarat şeful Poliţiei Rurale Medgidia, cms.şef Ion Ioniţă.