Moarte suspectă

Lucrătorii Secţiei 4 Poliţie Constanţa fac cercetări pentru a stabili împrejurările exacte în care şi-a pierdut viaţa un bărbat din Constanţa. Potrivit anchetatorilor, Gheorghe Bucătariu, de 38 de ani, a fost găsit, duminică seară, fără suflare, într-un beci al unei magazii dezafectate, din cartierul constănţean Palas. Bărbatul locuia în apropiere, iar vecinii acestuia spun că era consumator de alcool şi avea probleme psihice. Descoperirea macabră a fost făcută de o constănţeancă. „Am venit ca să iau iarbă de aici din zonă şi am intrat şi în magazie să mă uit ce are. Când l-am văzut acolo jos m-am speriat şi am luat-o la fugă. Am alertat oamenii din zonă, care au sunat la 112”, a declarat femeia. La adresa respectivă au ajuns un echipaj SMURD şi poliţiştii Secţiei 4. „Bărbatul este decedat de mai mult timp, are leziuni traumatice la nivelul feţei şi rămâne de văzut care a fost cauza decesului”, a declarat dr. Alexandra Cojocaru. Potrivit anchetatorilor, leziunile suferite pot proveni şi ca urmare a faptului că în acel beci se aflau sticle sparte, cărămidă BCA şi alte materiale de construcţie. Trupul neînsufleţit al lui Gheorghe Bucătariu a fost transportat la morga Cimitirului Central pentru efectuarea necropsiei şi stabilirea exactă a cauzei decesului. Oamenii legii au deschis o anchetă în acest caz pentru a stabili dacă bărbatul a fost omorât sau dacă a fost un accident.