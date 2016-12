Moartea actriţei Natalie Wood se adânceşte în mister

Actriţa americană Natalie Wood a suferit o serie de răni înainte de a muri înecată, în anul 1981, potrivit unui nou raport întocmit de Institutul medico-legal din Los Angeles, care a fost dat publicităţii luni. Raportul, comandat după redeschiderea, în noiembrie 2011, a anchetei privind moartea actriţei, adânceşte şi mai mult misterul care pluteşte în jurul acestui deces, subiect al multor speculaţii de-a lungul anilor.

Natalie Wood, pe atunci în vârstă de 43 de ani, a fost descoperită înecată pe 29 noiembrie 1981, în timpul unei croaziere cu iahtul, în apropiere de Insula Catalina din golful oraşului Los Angeles. La bordul ambarcaţiunii se mai aflau cel de-al doilea soţ al actriţei, actorul Robert Wagner, şi actorul Christopher Walken, un prieten al cuplului. O reevaluare a raportului Institutului medico-legal, datat din mai 2012, dar abia făcut public, reaminteşte faptul că cei trei actori au ajuns în stare de ebrietate pe iahtul cuplului, Splendour, după ce au luat cina pe insulă, şi că au continuat că consume alcool şi după ce au ajuns la bordul ambarcaţiunii. Căpitanul vasului, Dennis Davern, a remarcat absenţa actriţei Natalie Wood în jurul miezului nopţii, dar a crezut iniţial că aceasta s-a întors pe insulă cu barca de salvare. Robert Wagner a contactat serviciile de urgenţe în jurul orei 01.30, iar trupul neînsufleţit al soţiei sale a fost descoperit în ocean, la mai puţin de 200 de metri de ţărm. În noul raport, publicat integral în publicaţia „The Los Angeles Times”, autorul său afirmă că anumite răni descoperite pe corpul actriţei nu erau neapărat provocate de un accident precum căderea în apă de pe un iaht sau dintr-o barcă. „În contextul prezenţei echimozelor recente pe antebraţul drept, încheietura stângă şi pe cot, expertul nu poate exclude ipoteza potrivit căreia o serie de cauze non-accidentale ar fi putut să provoace acele răni”, se afirmă în acel raport. În consecinţă, cauza morţii actriţei a fost modificată, fiind de acum calificată drept înecare şi alţi factori nedeterminaţi. Iniţial, decesul actriţei fusese catalogat moarte accidentală.

Căpitalul Davern, care a scris şi o carte despre acest subiect în 2009, a afirmat că Natalie Wood a avut o dispută violentă cu soţul ei înainte să dispară şi că Robet Wagner a aşteptat prea mult înainte să contacteze serviciile de urgenţe. Natalie Wood şi cel de-al doilea ei soţ, Robert Wagner, au decis să îşi petreacă week-end-ul de după Ziua Recunoştinţei din 1981 la bordul iahtului lor de agrement Splendour, în compania unui invitat, actorul Christopher Walken, potrivit anchetei originale. Au mâncat într-un restaurant de pe chei, înainte de a urca la bordul iahtului pentru a ciocni un pahar, în momentul în care o dispută violentă a izbucnit între Robert Wagner şi Christopher Walken. Natalie Wood a plecat de pe puntea vasului, îndreptându-se spre cabina principală, dar, când Richard Wagner a intrat în cabină, la puţin timp după incident, când cei doi bărbaţi se calmaseră, actriţa nu era acolo. Se bănuieşte că actriţa a urcat din nou pe punte, pentru a lansa la apă o barcă pneumatică. Natalie Wood a fost găsită ulterior înecată. Poliţia americană nu a descoperit însă nicio dovadă care să sprijine ipoteza comiterii unei crime şi nu a pus sub acuzare nicio persoană.

Natalie Wood, fiica unor imigranţi ruşi din San Francisco, al cărei nume real era Natalia Nikolaevna Zakharenko, a fost un copil-vedetă, transformat în ingenua preferată a camerelor de filmare şi apoi într-o actriţă versatilă, delicată şi naturală. Natalie Wood s-a remarcat în filmele „Rebel without a Cause / Rebel fără cauză” în 1955, alături de o altă legendă a cinematografiei James Dean, „The Searchers / Căutătorii” în 1956, „Cash McCall” din 1960, „West Side Story / Poveste din cartierul de Vest” în 1961, „Splendor in the Grass / Splendoare în iarbă” în 1961, „Penelope / Penelopa” în 1966, „Brainstorm / O idee genială” în 1983, fiind ultimul ei lungmetraj.