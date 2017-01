Lungmetrajul „Moartea domnului Lăzărescu\" va fi proiectat în deschiderea festivalului New Balkan Film de la New York, desfăşurat între 5 şi 8 martie, potrivit Institutului Cultural Român (ICR). Festivalul New Balkan Film cuprinde, pe lîngă proiecţii, o conferinţă privind noile direcţii în cinematografia din Balcani. Evenimentul este organizat de Harriman Institute, centru de studii ruse, euroasiatice şi est-europene al Universităţii Columbia, în colaborare cu Bosnia-Herzegovina Film Festival de la New York, ICR New York şi Consulatul Serbiei din metropola americană.

Printre cei invitaţi la eveniment se numără criticul de film Mihai Chirilov, alături de regizorul grec Thanos Anastopoulos, realizatorul peliculei „Diorthosi/ Correction\" (2007), Aida Begic (Bosnia-Herzegovina), care semnează regia filmului „Snijeg/ Snow\" (2008), distins cu Marele Premiu al Semaine de la critique la Cannes, dar şi cu Award for Films of Conflict and Resolution, la Hamptons, Srdjan Golubovic (Serbia), care a regizat „Klopka/ The Trap\" (2007), Metod Pevec (Slovenia) realizatorul peliculei „Estrellita\" (2007) şi Ognjen Svilicic (Croaţia), care semnează regia filmului „Armin\" (2007).

Programul festivalului va fi anunţat luna aceasta. Proiecţiile vor avea loc în patru locaţii din New York - la Columbia University, School of the Arts, Dodge Hall şi într-o sală de pe Broadway.