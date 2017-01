"Moartea domnului Lăzărescu", nominalizat la premiile criticilor de film online

"Moartea domnului Lăzărescu", în regia lui Cristi Puiu, este nominalizat la categoria cel mai bun film străin la premiile Societăţii criticilor de film online. Filmul lui Cristi Puiu este nominalizat la acest premiu împreună cu "L'Enfant" - regia fraţii Dardenne, "Pan's Labyrinth" - Guillermo Del Toro, "Volver" - Pedro Almodovar şi "Water" - Deepa Mehta. Pentru premiul pentru cel mai bun film concurează "Babel" - Alejandro Gonzalez Inarritu, "The Departed" - Martin Scorsese, "United 93" - Paul Greengrass, acelaşi "Pan's Labyrinth" şi "Children of Men", care o are în distribuţie şi pe Oana Pellea. Cel din urmă film este nominalizat şi la alte patru categorii: regie - Alfonso Cuaron, scenariu adaptat, imagine şi montaj. Printre nominalizaţi se mai află britanicul Sacha Baron Cohen, alias Borat, care ar putea obţine premiul pentru cel mai bun actor sau/şi pe cel pentru interpretul-revelaţie. Cîştigătorii vor fi anunţaţi pe 8 ianuarie.

Societatea criticilor de film online este o asociaţie internaţională ce grupează critici şi jurnalişti care scriu despre cinema pe Internet. Lansat în Statele Unite în aprilie 2006, "Moartea domnului Lăzărescu" a ieşit în fruntea topului indieWIRE al celor mai bune filme ale anului şi a fost inclus de mai mulţi critici americani, inclusiv de la The New York Times, The Hollywood Reporter şi Village Voice, în topurile lor personale. Filmul lui Cristi Puiu a cîştigat premiul secţiunii Un Certain Regard la Cannes 2005, iar de curînd, Luminiţa Gheorghiu a fost desemnată cea mai bună actriţă în rol secundar de către criticii de film din Los Angeles.