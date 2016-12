Moartea lui Kurt Cobain, lecţie pentru Neil Young

Artistul canadian Neil Young a declarat că tragica moarte a solistului trupei rock Nirvana, Kurt Cobain, l-a speriat îngrozitor, după ce a auzit că acesta din urmă i-a citat versurile în biletul său de adio. În recentul său volum autobiografic, ”Waging Heavy Peace”, rockerul Neil Young mărturiseşte că a încercat în anul 1995, cu câteva zile înaintea decesului lui Cobain, să ia legătura cu el şi să îi ofere câteva sfaturi pentru carieră. Însă, Neil Young a fost şocat să afle, câteva zile mai târziu, detalii despre tragedia celebrului rocker. Kurt Cobain a scris în scrisoarea de adio un vers din piesa ”Hey Hey, My My (Into the Black)” a lui Neil Young: “It\'s better to burn out than fade to fade away”, în traducere, Mai bine arzi dintr-o dată decât să te stingi puţin câte puţin. Când a auzit înfiorătoarele detalii ale decesului, Neil Young a declarat: ”Când s-a sinucis şi a lăsat acel bilet, a atins o coardă sensibilă în adâncul sufletului meu. Am fost dat peste cap din punct de vedere emoţional”.

Nirvana a fost una dintre cele mai populare trupe americane de rock alternativ din anii \'90, vânzând peste 60 de milioane de albume. Pe 5 aprilie 1994, solistul şi liderul trupei, Kurt Cobain, dependent de heroină, s-a sinucis în locuinţa lui. Trupul neînsufleţit al artistului a fost descoperit abia trei zile mai târziu.