Moartea lui L'Wren Scott, sinucidere confirmată

Institutul Medico-Legal din New York a dat publicităţii ieri concluziile oficiale ale autopsiei creatoarei de modă L'Wren Scott, partenera de viaţă a lui Mick Jagger. „Cauza morţii este spânzurarea, iar motivul morţii, sinuciderea”, a arătat, într-un scurt comunicat, medicul legist care s-a ocupat de autopsie.

POSIBILE MOTIVE Creatoarea de modă americană L'Wren Scott, de 49 de ani, a fost descoperită spânzurată cu o eşarfă, luni dimineaţă, în luxosul ei apartament din Manhattan, New York, de către asistenta sa. Fostul manechin nu a lăsat niciun bilet în care să îşi explice gestul. L'Wren Scott, născută Luann Bambrough, fiica adoptivă a unui cuplu de mormoni din Utah, era partenera de viaţă a lui Mick Jagger, de 70 de ani, din 2001, după ce cântăreţul s-a despărţit de Jerry Hall. În lipsa unui bilet de adio, au apărut speculaţii cu privire la o posibilă despărţire de Mick Jagger, complicată de problemele financiare ale creatoarei de modă. Însă purtătorul de cuvânt al rockerului britanic a dezminţit ferm informaţiile. „Nu este decât o invenţie. Este absurd şi neadevărat”, a afirmat Bernard Doherty. Dimpotrivă, lucrurile păreau să meargă foarte bine în relaţia lor. Cei doi îşi cumpăraseră recent o casă de zece milioane de dolari la New York.

Din păcate, însă, problemele financiare nu erau inventate. Firma fostului manechin, LS Fashion Limited, înregistra mari deficite în 2012 şi 2013, conform conturilor societăţii. De asemenea, criticul de modă Cathy Horyn, care o cunoştea pe Scott de la mijlocul anilor 1990, a declarat pentru „The New York Times“ că designerul urma să îşi închidă afacerea şi intenţiona să facă anunţul în cursul acestei săptămâni. Creaţiile sale rafinate şi feminine erau extrem de apreciate în rândul vedetelor de la Hollywood, printre care actriţa Nicole Kidman, care era prietenă cu L'Wren Scott, dar şi de Prima Doamnă a SUA, Michelle Obama. Totuşi, casa de modă avea datorii de 5,8 milioane de dolari, iar, la rândul ei, creatoarea avea datorii personale de 7,4 milioane de dolari, conform unor documente contabile publicate.

MICK JAGGER CONTEMPLEAZĂ RETRAGEREA Moartea iubitei sale se pare că l-a zdruncinat rău pe Mick Jagger, care se gândeşte foarte serios să se retragă din showbiz. Rockerul vrea să spună „adio“ carierei din industria muzicii. „Au fost foarte apropiaţi şi făceau totul împreună. Pierderea ei l-a făcut pe Mick să realizeze cât de mult a iubit-o pe L’Wren. Se gândeşte să renunţe la tot şi să-şi petreacă timpul cu familia lui. Are bani mai mult decât suficienţi şi nu trebuie să mai lucreze, îi place doar să-şi încânte fanii. Dar acum se gândeşte la el”, a declarat o sursă din anturajul muzicianului britanic. Prietenii săi se tem să nu cadă pradă depresiei şi sunt vigilienţi la starea sa de sănătate. Are totuşi 70 de ani, chiar dacă până acum nu părea deloc să-i arate. „Încă nu reuşesc să înţeleg de ce iubita şi cea mai bună prietenă a mea şi-a sfârşit viaţa într-un mod atât de tragic. Era o prezenţă extraordinară, iar talentul ei era admirat de toată lumea”, a fost prima reacţie oficială a lui Mick Jagger, care se afla în Australia, pentru o serie de concerte din turneul mondial al trupei The Rolling Stones, când a aflat vestea morţii iubitei sale.

În urma tragicului eveniment, formaţia şi-a amânat turneul din Australia şi Noua Zeelandă. Agentul de presă australian al The Rolling Stones a cerut fanilor să îşi păstreze biletele până la anunţarea unor noi informaţii. Grupul britanic urma să susţină şapte concerte în Australia şi Noua Zeelandă, în cadrul turneului său mondial, iar primul show din această serie urma să aibă loc miercuri seară, la Perth.