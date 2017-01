Moartea lui Philip Seymour Hoffman intensifică lupta împotriva drogurilor

Problemele legate de consumul și traficul de droguri nu mai sunt deloc tolerate de autorități, mai ales că devin de notorietate internațională când vizează celebrități. În SUA, lupta împotriva drogurilor a trecut la un nou nivel după tragica moarte, în urma unei supradoze, a actorului Philip Seymour Hoffman, iar în China, o amplă operațiune a Poliției s-a soldat cu arestarea fiului actorului Jackie Chan, Jaycee Chan, de 31 de ani, suspectat deopotrivă de consum și trafic de droguri.

FĂRĂ AJUTOR În SUA, cântăreţul de jazz arestat în contextul decesului lui Philip Seymour Hoffman a pledat vinovat în procesul în care este acuzat de posesie de narcotice, fiind una dintre cele patru persoane reţinute în acest caz. Robert Vineberg, cunoscut sub numele de scenă Robert Aaron, a ajuns la o înţelegere cu autorităţile americane și va trebui să execute 25 de zile de serviciu în folosul comunităţii, va fi supravegheat de autorităţi timp de cinci ani şi are obligaţia să urmeze un tratament contra dependenţei de droguri. Dacă va încălca condiţiile impuse, poate face până la opt ani de închisoare. Sentinţa în acest caz va fi pronunţată formal în data de 14 octombrie.

În timpul anchetei declanşate de moartea, în luna februarie, a actorului Philip Seymour Hoffman, poliţiştii au găsit la domiciliul lui Vineberg 300 de pliculeţe cu heroină. Robert Vineberg, una dintre persoanele arestate pe 4 februarie, în timpul unui raid al Poliţiei într-o clădire din cartierul Chinatown din New York, unde a fost descoperit acelaşi tip de heroină identificat în apartamentul lui Philip Seymour Hoffman, a declarat într-un interviu acordat din închisoare că se droga împreună cu actorul, dar că nu l-a mai văzut din luna octombrie a anului trecut. „L-aş fi putut salva. Dacă aş fi ştiut că este în oraş, aş fi spus: „Hei, hai să facem o şedinţă ca la Alcoolicii Anonimi“. Dacă aş fi fost cu el, nu s-ar fi întâmplat aşa ceva, nu sub protecţia mea”, a declarat acesta presei americane. Robert Vineberg, aflat în arestul închisorii Rikers Island, a afirmat că îl cunoştea pe Philip Seymour Hoffman de aproximativ un an şi că, în urma discuţiilor despre artă şi cărţi, ajunseseră să se împrietenească.

Actorul Philip Seymour Hoffman, care a fost găsit mort, pe 2 februarie, în apartamentul său din New York, cu o seringă înfiptă în braţ, a decedat în urma unei supradoze accidentale de droguri, potrivit declaraţiilor medicului legist-şef al Biroului de Medicină Legală din New York. Cauza morţii este intoxicare acută cu droguri, inclusiv heroină, cocaină, benzodiazepine şi amfetamină. Speculaţiile privind faptul că Philip Seymour Hoffman, de 46 de ani, ar fi murit din cauza unei supradoze de droguri au început după ce în apartamentul său au fost descoperite nu mai puțin de 70 de pliculeţe de plastic în care se afla o substanţă considerată a fi heroină. După confirmarea cauzei morţii, Philip Seymour Hoffman se adaugă unei lungi liste de actori şi cântăreţi care au decedat în urma supradozei de droguri şi alcool, printre care Marilyn Monroe, Janis Joplin, Jimi Hendrix, John Belushi sau Whitney Houston.

TOLERANȚĂ ZERO Și în China consumul de droguri este o problemă. Un raid al Poliției din 14 august s-a soldat cu arestarea fiului îndrăgitului actor Jackie Chan, ceea ce a dat o acoperire mediatică fără precedent campaniei anti-droguri. Alături de Jaycee Chan a mai fost arestat și Kai Ko, un tânăr actor de 23 de ani, originar din Taiwan și foarte popular în rândul adolescenților. Acesta a fost eliberat din detenție și a participat la o conferință de presă în care, cu ochii în lacrimi, și-a cerut scuze, însă imediat s-a dat în stambă, fiind implicat într-o altercație cu un jurnalist. Cariera lui Kai Ko, pe numele său real Ko Chen-tung, în China s-a sfârșit, fiind știută atenția autorităților pentru reputație. Până și statutul lui Jackie Chan este amenințat, deși este cu siguranță cel mai popular actor de origine chineză din toate timpurile. Poliția chineză susține că testele de sânge au arătat că ambii tineri au consumat marijuana, iar în casa actorului s-a găsit un pliculeț cu cel puțin 100 de grame de cocaină. Fiul lui Jackie Chan rămâne deocamdată în custodia autorităților, celebrul său tată fiind probabil nevoit să facă mai multe demersuri oficiale pentru eliberarea sa.

Jaycee Chan a rezultat din relația lui Jackie Chan cu actrița taiwaneză Lin Feng-jiao și a fost crescut la Los Angeles. A apărut în peste 20 de filme cu buget mic din Hong Kong, dar și în câteva producții independente din China. Jackie Chan și-a cerut scuze public pentru comportamentul fiului său și a promis că va face orice efort posibil pentru a-l ajuta să scape de dependența de droguri. Arestarea celor doi tineri a avut loc în cadrul unei ample campanii anti-droguri demarate din luna ianuarie. De atunci, peste 8.400 de suspecți au fost arestați, o creștere de peste 78% față de anul trecut.