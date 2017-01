Moartea schimbă sistemul sanitar!

Îmbolnăvirile cu sindrom hemolitic-uremic (SHU) în rândul mai multor copii din Argeș, unele cazuri fiind finalizate tragic, 3 micuți pierzându-și viața în urma complicațiilor ivite, au scos la iveală grave lipsuri ale sistemului sanitar. A fost nevoie de pierderea de vieți omenești pentru a se demonstra faptul că medicina românească nu are nefrologi pediatri. „Pentru a pregăti un nefrolog de copii, un absolvent al facultății de medicină trebuie să fie rezident nu mai puțin de 9 ani, din care 4 ani de rezidențiat pentru specialitatea de nefrologie și încă 5 ani pentru cea de pediatrie”, a explicat șeful Clinicii de Nefrologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență ”Sf. Apostol Andrei” (SCJU) din Constanța, conf. univ. dr. Liliana Tuță, în cadrul unei conferințe de presă prilejuite de marcarea Zilei Mondiale a Rinichiului (10 martie), în acest an dedicată copiilor, sub sloganul ”Acționați devreme pentru a preveni”. Conf. dr. Tuță a precizat că este foarte greu să muncești ca rezident 9 ani, „este foarte greu ca om, dacă ai o familie; nu este o menire ușoară“. „Tot timpul trebuie să înveți, să dai examene, să faci gărzi“, spune medicul-șef.

SE ÎNCEARCĂ O SCHIMBARE Astfel, „împreună cu reprezentanți ai Comisiei de specialitate din Ministerul Sănătății și cu reprezentanți din conducerea Societății Române de Nefrologie, se încearcă o schimbare în ceea ce privește pregătirea rezidenților. ”Am hotărât să facem ceva în acest an, astfel încât să avem mai mulți specialiști nefrologi pediatri, să încercăm să ajustăm cumva curicula; și acești tineri să poată ajunge nefrologi pediatri nu după 9 ani de rezidențiat - dacă se poate, să mai restrângem cu 2 - 3 ani. Trebuie să luăm în calcul și faptul că trebuie să dăm specialiști foarte bine pregătiți, dar este clar că putem face ceva ca să nu mai dureze atât de mult”, a adăugat medicul-șef al Clinicii de Nefrologie. Și acest lucru nu ar fi imposibil, atât timp cât în străinătate există nefrologia pediatrică drept specialitate de sine stătătoare, cu o durată mult mai mică. Medicii constănțeni care au propus modificări în curicula de pregătire speră ca rezidențiatul din acest an să fie modificat, iar dacă nu, măcar de la anul. La rândul său, șeful Clinicii de Pediatrie a SCJU, conf. univ. dr. Cristina Mihai, a declarat că, în România, ca să ajungi specialist pediatru trebuie să parcurgi un rezidențiat de 5 ani. „În urma acestui rezidențiat nu ieși cu o specialitate anume, ci ieși internist, ceea ce presupune că trebuie să te pricepi la toate. Este foarte greu, este un areal foarte mare de cuprins, motiv pentru care discuțiile actuale sunt să se facă un trunchi comun de pediatrie, de 3 ani, cu o specializare în ultimii 2 ani ai rezidențiatului în funcție de necesitățile, de disponibilitățile rezidentului respectiv”, a precizat șeful Clinicii de Pediatrie. SCJU Constanța, la fel ca multe alte spitale din țară, nu are nefrologi pediatri, cardiologi pediatri, gastroenterologi pediatri. ”Ne lipsesc foarte multe sub-specialități care ne-ar ajuta să ne desfășurăm activitatea mult mai bine. Sper ca în viitorul apropiat să existe și la Constanța un nefrolog pediatru; avem unul care acum este în anul I”. Și atunci, copiii din Constanța cu afecțiuni renale grave nu ar mai fi trimiși la București sau în alte clinici de specialitate care au nefrologi pediatri.

MULTE CAZURI În ceea ce privește copiii cu boli renale, sunt zeci și, din păcate, cu boli renale cronice, care ajung să fie diagnosticați în momentul în care apar complicațiile, a explicat medicul-șef. ”În momentul în care au nevoie de dializă, sunt trimiși în Centrul Universitar București și sunt puși pe listele de așteptare a transplantului renal”, a subliniat conf. univ. dr. Mihai.

De dializă, la Constanța, beneficiază doar adulții. Șeful Centrului de Dializă din SCJU, dr. Bogdan Cîmpineanu, a declarat că cel mai în vârstă, ca durată de dializă, pacient aflat în evidență are 22 de ani.

ȘANSE SĂ SE REIA TRANSPLANTURILE RENALE

Nu cu mult după 1999, la SCJU Constanța erau efectuate transplanturi renale, sub coordonarea prof. univ. dr. Vasile Sârbu. În timp, însă, echipa s-a destrămat, așa că acestea au fost oprite. Medicii de la SCJU Constanța sunt optimiști, așteptând ziua când aceste intervenții vor fi reluate. „Nu am renunțat la idee. Sperăm să putem face din nou transplanturi renale la SCJU Constanța”, a declarat dr. Cîmpineanu. În prezent, transplanturi renale se fac la Cluj și București.

SFATURI...

Medicii dau câteva sfaturi populației, recomandări pe care, de altfel, cu toții le știm: hidratare, sport, alimentație corespunzătoare. Sfaturile sunt date mai ales celor care provin din familii în care au fost cazuri de boli de rinichi, au în familie persoane care au probleme cu boli renale, au ajuns să facă dializă sau transplant renal. ”Nu trebuie să mai ajungem să tratăm pacienții numai în stadii terminale”, spun medicii.