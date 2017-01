Moaşele, pe cale de dispariţie!

Emoţii mari pentru cei care doresc să devină medici. În cursul zilei de astăzi, aproximativ 200 de candidaţi susţin examenul de admitere la Facultatea de Medicină Generală din cadrul Universităţii „Ovidius” Constanţa. Înscrierile au avut loc în perioada 10-24 iulie, iar examenul constă într-un test grilă la disciplina Biologie, clasa a XI-a. „După ce vor preda lucrările, candidaţii vor putea afla, orientativ, şi nota pe care o vor obţine. Rezultatele finale vor fi afişate tot în cursul zilei de mîine (astăzi - n.r.) în jurul orei 19.00. Locurile fără taxă vor fi ocupate toate şi sînt sigur că se vor obţine note mari”, a declarat decanul Facultăţii de Medicină, prof. univ. dr. Petru Bordei. Mai puţin căutate au fost locurile scoase la concurs de către Facultatea de Moaşe. Apărută ca facultate de sine stătătoare - şi nu ca specializare în cadrul Facultăţii de Medicină - în toamna anului 2005, instituţia nu mai are aceeaşi căutare ca în anii precedenţi. Imediat după înfiinţare, moaşele care urmaseră cursurile unei şcoli postliceale s-au îngrămădit să se înscrie la facultate pentru ca diploma să fie recunoscută şi în străinătate. În acest moment însă, această specializare nu mai prezintă interes, deşi la ţară micuţii se nasc încă în condiţii precare. Motivul? Salariul destul de mic pe care o moaşă îl cîştigă în România - în jur de 1.000 de lei cu tot cu sporuri. Aşa se face că tinerii preferă să urmeze cursurile Facultăţii de Medicină Generală, după cum demonstrează şi numărul mare de candidaţi din acest an. La Facultatea de Moaşe, care a oferit 5 locuri fără taxă şi 30 de locuri cu taxă au fost depuse doar 12 dosare. Ceea ce nu ştiu însă tinerii este că în statele membre UE, moaşele române sînt la mare căutare şi salariile sînt mult mai atractive. De exemplu, anul trecut, un spital din Dublin, Irlanda, oferea un salariu de 35.000-47.000 de euro pe an pentru o moaşă. Nici locurile Facultăţii de Asistenţi Medicali nu mai prezintă interes. Deşi a scos la concurs 5 locuri fără taxă şi 45 de locuri cu taxă, numai 27 de tineri au ales să devină asistenţi. O creştere spectaculoasă a numărului de dosare depuse se înregistrează la cele două colegii care ţin de Facultatea de Medicină - Colegiul de Laborator şi Colegiul de Balneo-Fizio-Kinetoterapie şi Recuperare. „În total, anul acesta avem 30 de candidaţi, adică dublu faţă de anii trecuţi, deşi avem doar cîte trei locuri fără taxă pentru fiecare colegiu. În ceea ce priveşte locurile cu taxă, avem cîte 15 pentru fiecare instituţie de învăţămînt, dar putem să le mărim pînă la 25 dacă este nevoie”, a afirmat prof. univ. dr. Bordei. Admiterea la cele două colegii se face pe baza concursului de dosare.