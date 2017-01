Moaște ale unor mari sfinți, aduse la Constanța

16:37:57 / 14 Iulie 2016

Goala sfanta ?

Pe langa moaste ale unor asa-zisi sfinti fara nicio legatura cu poporul roman , va fi adus si ,,vesmantul prea-cuvioasei Parascheva '' . Sa inteleg ca preacuvioasa a ramas in curul gol la Iasi , unde danseaza la bara de multi ani , scotand bani frumosi pentru mafia BOR , sau ca face streep tease pentru mitropolitul fost securist ? Interesant este faptul ca de ani buni Teodosie Spagoveanul bombardeaza Dobrogea ba cu moaste , fara numar -fara numar , ba cu inaugurari de manastiri si biserici , langa spitale , langa vechi cetati in ruine , langa lacuri , in rezervatii naturale , in paduri , in munti , in parcuri , in poieni , pe plaja sau in puscarii , ori cu festivitati ciudate , demne de epoca feudala . Chiar sa fi disparut si ultima farama de bun simt al berbecilor barbosi , disperati sa controleze marea masa , marea turma pravoslavnica ?