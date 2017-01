Moaştele mucenicilor de la Adamclisi, la Constanţa

Începând de astăzi, ora 17.00, Biserica Sf. Dumitru din Constanţa va găzdui, timp de trei zile, moaştele sfinţilor mucenici de la Adamclisi. Acest eveniment are loc cu ocazia sărbătoririi hramului bisericii. “Biserica Sf. Dumitru va găzdui, de astăzi, de la Vecernie, şi până miercuri, după Sfânta Liturghie, moaştele sfinţilor mucenici de la Adamclisi”, a spus directorul Seminarului Teologic din Constanţa, Ilie Petre, care este şi parohul bisericii respective. El a adăugat că, în acest interval, biserica va fi deschisă în permanenţă pentru enoriaşi. În plus, cu ocazia hramului, marţi, cei prezenţi vor fi invitaţi, după slujbă, la o agapă frăţească. Moaştele celor patru sfinţi au fost descoperite de specialistul în arheologie creştină, Ion Barnea, în bazilica simplă din cetatea Adamclisi, sub altar. Din păcate, numele acestora nu au putut fi stabilite.