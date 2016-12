Moaştele Sfântului Nectarie, la Techirghiol

Sute de credincioşi din mai multe judeţe ale ţării au venit, aseară, la Biserica „Sfântul Ilie” din Techirghiol, pentru a atinge şi a se ruga la moaştele Sfântul Nectarie, tămăduitorul suferinzilor. Racla cu rămăşiţele sfântului a fost adusă de o delegaţie patriarhală condusă de stareţul mănăstirii „Radu Vodă” din Bucureşti, Arhimandritul Nectarie. După întâmpinarea moaştelor, Înaltpresfinţitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a oficiat Taina Sfântului Maslu, cu ocazia anului omagial al Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor. Sfântul Nectarie este protectorul celor bolnavi şi a devenit cunoscut pentru vindecările sale miraculoase. „Când te apropii de o slujire jertfelnică nu ai cum să fii înţeles, aşa că el a fost judecat cu stângăcie. Să ne rugăm la Taina Sfântului Maslu ca să fim mai bine auziţi decât ne aud părinţii noştri, medicii noştri, prin mijlocirea Sfântului Nectarie”, a afirmat Arhiepiscopul Tomisului, ÎPS Teodosie. Bătrâni suferinzi, tineri cu probleme grave de sănătate, dar mai ales copii cu afecţiuni neuro-motorii au umplut curtea Bisericii „Sfântul Ilie”, cu credinţa că, atingând sfintele moaşte şi rugându-se la ele îşi vor regăsi sănătatea sau măcar puterea de a merge mai departe. Am întâlnit aici doi veri, Florin, de 14 ani, şi Alex, de 13 ani, veniţi tocmai din Piteşti. Au fost diagnosticaţi în acelaşi timp cu aceeaşi afecţiune: distrofie musculară. „Venim de trei ori pe an la Sanatoriul de Copii din Techirghiol, la tratament. Amândoi au fost diagnosticaţi cu boala aceasta în urmă cu şase ani. Am venit să ne rugăm împreună pentru ei, pentru sănătatea lor”, a declarat Marinela Cârciumaru, mama lui Florin. Moaştele Sfântului Nectarie vor fi adăpostite de mica biserică din Techirghiol până pe 20 iulie.