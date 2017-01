Moaştele sfinţilor Epictet şi Astion - în procesiune spre Tulcea

În fiecare an, pe 8 iulie, creştinii ortodocşi prăznuiesc unul dintre cele mai importante momente religioase de peste an: sfinţii Epictet şi Astion. Descoperite pe 15 august 2001, în localitatea tulceană Dunăvăţ, chiar de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, rămăşiţele celor doi sfinţi sînt considerate cele mai vechi moaşte descoperite pe teritoriul României. Cercetările istorice au arătat că moaştele datează din anul 290 d. Hr., în vreme ce analizele realizate la Institutul de Antropologie din Bucureşti au confirmat mai multe date de identificare cunoscute doar în "Acta Sanctorum" (Faptele Sfinţilor), document care se păstrează în Biserica Mântuitorului din Utrecht, Olanda. A devenit tradiţie, ca în fiecare an, în ziua premergătoare prăznuirii sfinţilor mucenici, Înalt Prea Sfinţitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, împreună cu credincioşii, să pornească în procesiune cu raclele, de la Catedrală "Sfinţii Petru şi Pavel", locul în care sînt depuse rămăşiţele celor doi martiri, către Tulcea. Moaştele vor fi întîmpinate la Murighiol de părintele Romeo Ispas, protopopul Tulcei care va participa alături de IPS Teodosie, la sfînta Liturghie de cinstire a celor doi mucenici care în urmă cu 1.700 de ani şi-au jertfit vieţile pentru Hristos.