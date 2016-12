Mobila-te-aş, dar n-ai cu ce!

În urmă cu ceva ani, să fie şase sau poate chiar şapte, organizatorii de târguri se plângeau că în Constanţa nu există suficiente spaţii expoziţionale. O manifestare de amploare, precum Tinimtexul, se întindea până la jumătatea staţiunii Mamaia, sutele de comercianţi fiind găzduiţi prin hoteluri, restaurante şi corturi gonflabile. După o zi de târg, puteai avea surpriza ca jeanşii cumpăraţi să îţi fie prea mari - atât de mare era alergătura. Existau chiar planuri pentru construcţia unui spaţiu special, la Ovidiu, pe modelul Romexpo, fiindcă pavilionul de la intrarea în Mamaia nu era suficient de încăpător. Apoi a venit criza. Acum, un târg mare precum Tinimtex încape în pavilion şi în fostul Bingo Europa. Pentru orice altă manifestare, pavilionul nu doar că e suficient, e prea mare. Dacă nu credeţi, mergeţi zilele astea acolo. Au loc două târguri şi tot mai e loc şi pentru câteva maşini de Formula 1 să se întreacă printre standuri. Desigur, nici tematica nu e chiar una cu priză la public. Salonul de Dotări Hoteliere se adresează, evident, hotelierilor, în vreme ce Târgul de Mobilă este destinat celor care au bani destui să-şi schimbe mobila, fie pentru că s-au plictisit de aia veche, fie pentru că s-au mutat la casă nouă. Adică nimănui. Sau, în fine, or fi doi-trei în oraş. Ieri, în ziua inaugurală, dacă deschideai una dintre uşile expuse, te lua curentul şi te arunca în lacul Tăbăcăriei. În rest, o răceală aspră, pe care nici automatul de cafea mocca şi moca nu reuşea să o înlăture. Pe un stand care se învârte sunt expuse nişte becuri. Interesant, zic. Peste vreo trei minute de plimbat prin târg, văd un stand similar. He, zic, alte becuri rotitoare. Nu. De fapt sunt aceleaşi, doar că am ajuns foarte repede de unde am plecat. Nu-mi dau seama ce m-a gonit din pavilion. Să fi fost nişte jilţuri de lobby tapisate cu catifea neagră şi cu mânere vopsite cu o culoare gălbuie care aduce a boală? Sau poate mirosul de mâncare gătită pe o plită de mii de euro de un „master chef“, care se îmbină cu cel de industrie în prag de faliment? Să fi fost veşnicul stand cu produse naturiste, care apare la orice fel de târg, că-i cu haine, legume şi fructe sau motoare pentru tancuri petroliere? Naiba ştie. În drum spre redacţie, mă gândesc că oamenii ăştia ar putea face mult mai mulţi bani din pompe funebre, cu mai puţin lemn şi metal. Dacă vreţi să vizitaţi, mergeţi la pavilion până sâmbătă, inclusiv, între orele 10.00 şi 18.00.