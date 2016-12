Mobilizare generală la FC Farul

Învinsă la Otopeni, FC Farul strânge rândurile înaintea întâlnirii cu Astra II Giurgiu, programată sâmbătă, de la ora 11.00, pe teren propriu, în etapa a 4-a a Ligii a II-a. “Ne aflăm într-o situaţie puţin delicată, după ce am înregistrat prima înfrângere din acest sezon şi am stricat cam tot ce am făcut bun în primele două etape. Am venit la Constanţa cu gândul să formez o echipă care să se bată pentru fiecare minge şi să dea totul pe teren, însă la Otopeni nu a fost aşa. Jucătorii nu au respectat ce am repetat la antrenamente, iar evoluţia a fost foarte slabă. Este adevărat că am şi primit un gol foarte rapid şi ne-am cam pierdut capul, dar nu este posibil să încasezi trei goluri după acţiuni pornite de la un aut. Am analizat greşelile, dar cel mai mult m-au deranjat lipsa de implicare şi de reacţie a jucătorilor. Nu înţeleg ce s-a întâmplat cu atitudinea băieţilor, care a fost cu totul cu totul alta în partida cu Viitorul”, a spus Pană. Tehnicianul Farului nu resimte presiunea rezultatelor, dar este conştient că gruparea de pe litoral are nevoie capitală de un succes sâmbătă pentru a se apropia de jumătatea superioară a clasamentului Seriei I: “Ne aşteaptă un joc extrem de dificil cu Astra II Giurgiu, o echipă foarte bună şi combinativă. Dacă-l vom câştiga, vom reveni pe linia de plutire. Dacă nu, ne va fi din ce în ce mai greu, pentru că nu am la dispoziţie jucători care să treacă uşor peste momente mai grele. Avem ocazia să luăm trei puncte şi să ne refacem moralul. Este posibil să fac mai multe schimbări în formula de start. Oricum, Pătulea este la Londra, pentru rezolvarea unor probleme personale şi este posibil să nu-l am la joc, în timp ce Ionel Posteucă a suferit o entorsă la genunchi şi a devenit indisponibil. Dacă băieţii vor da totul pe teren, sunt cxonvins că nu vom avea probleme”.

ŞANSA LUI PARASCHIV. Locul lui Pătulea va fi luat cel mai probabil de tânărul Alexandru Paraschiv, atacantul în vârstă de 20 de ani crescut de CS Metalul Constanţa. “La Bacău, în prima etapă, am avut şansa să înscriu primul gol al meu pentru Farul într-un meci oficial. Ar fi fost extraordinar să debutez în liga secundă cu un gol de trei puncte. Dacă antrenorul va apela la serviciile mele, sunt pregătit să intru pe teren şi să încerc să-mi ajut echipa. Dacă voi reuşi să marchez, cu atât mai bine”, a explicat Paraschiv. “Trebuie să câştigăm, indiferent de întăririle pe care Astra II le va primi de la echipa mare”, a adăugat fundaşul Cosmin Stegaru, favorit pentru un loc de titular în defensivă. Etapa a 4-a va debuta azi, de la ora 17.00, când Gloria Buzău va întâlni pe FCM Bacău, pe teren propriu.