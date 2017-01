Mobilizare generală la FC Farul

Ajunsă într-o situaţie mai mult decît delicată în clasamentul Ligii I, FC Farul are nevoie de o serie pozitivă în ultimele trei etape din turul campionatului. Primul examen decisiv este programat sîmbătă, de la ora 17.00, în etapa a 15-a, cînd elevii lui Ion Marin vor da piept pe teren propriu cu Pandurii Tg. Jiu, o altă grupare aflată în luptă pentru evitarea retrogradării. Tehnicianul constănţean nu va putea miza însă pe opt jucători de bază, Vlas, Barbu, Şchiopu, Teekloh, Gerlem, Rusmir, toţi accidentaţi, Alibec şi Matei, plecaţi la lotul naţional. În schimb, vor reveni Chico, după ce şi-a ispăşit etapa de suspendare, şi Maxim, refăcut după întinderea musculară suferită săptămîna trecută. “Pentru noi, sînt trei puncte vitale şi sînt mulţumit că putem alinia o echipă matură, cu jucători care pot evolua în condiţii de stress. Nu este uşor să joci cînd ai -9 la adevăr, dar speranţa moare ultima. Venim după o secetă cumplită, însă am încredere în lot şi fac apel către suporteri să fie alături de echipă în aceste momente grele. Pandurii joacă dezinvolt, marchează cînd nu te aştepţi, iar Iordache şi Piţurcă sînt jucători periculoşi în atac”, a spus “Săpăligă”. “Ne aşteaptă trei meciuri grele, iar primul este cel mai important. Pandurii ne-au pus mereu probleme, dar, dacă jucăm simplu şi echilibrat, va veni şi rezultatul”, a completat portarul George Curcă. “Ne lipsesc mulţi jucători, inclusiv în apărare, unde Barbu şi Şchiopu formau un cuplu omogen, însă trebuie să ne descurcăm şi fără ei”, a adăugat Florin Maxim. “Trebuie să cîştigăm cu orice preţ pentru că am ajuns într-o situaţie extrem de dificilă. Avem nevoie să ne impunem jocul şi să-i facem pe ei să joace după noi”, a avertizat mijlocaşul Cosmin Băcilă, în timp ce portughezul Chico a mărturisit: “Sper să dau gol sîmbătă!” Din cauza absenţelor, Ion Marin are la dispoziţie un lot format doar din 17 jucători, printre care şi Gosic, nerefăcut complet după ce a suferit, marţi, o contractură musculară.

“Săpăligă” s-a oferit să renunţe la postul de antrenor

La conferinţa de presă desfăşurată ieri, Ion Marin a dezvăluit că s-a oferit să renunţe la postul de antrenor din cauza rezultatelor din ultima vreme, dar a fost reconfirmat de conducere, cel puţin pînă la finalul turului. “În iarna anului trecut, cînd impasul era şi mai mare, am fost singurul care s-a oferit să preia echipa. La fel, în acest sezon, m-am oferit să mă dau la o parte şi să fie adus un alt antrenor, iar eu să revin în poziţia de director tehnic, dar nu s-a întîmplat acest lucru. Am promis că voi rămîne alături de echipă pînă la capăt şi aşa voi face. Sînt situaţii cînd o schimbare aduce lucruri bune, dar cred că este imposibil ca cineva să vină în acest moment şi să garanteze că va lua maximum de puncte în cele trei etape rămase pînă la finalul turului. În iarnă, se va trage linie şi se va analiza totul, inclusiv situaţia financiară, pentru că criza de pe plan internaţional afectează şi România, şi avem exemple, Rapid sau Prefab Modelu. Pot spune că în acest moment nu există restanţe financiare la FC Farul”, a punctat “Săpăligă”. Directorul executiv al grupării de pe litoral, Dan Pâra, a întărit poziţia lui Ion Marin în postura de antrenor al Farului: “Nu s-a discutat cu niciun alt antrenor”.