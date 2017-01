Mobilizarea rezerviştilor, o discuţie „neserioasă”

11:19:22 / 27 Aprilie 2014

Tonta... discutii... serioase

MananCA CAcat. Criza Ucraineana e acum, in PREZENT, pana in 2 0 1 6 cand ar trebui sa taie cineva panglica inaugurarii resapatelor F 1 6 s-ar putea sa bombardeze rusii pistele de "PROTOCOL"! Asa ca tot la rezervisti se reduce totul. O OCUPATIE NU SE MENTINE DIN "AER", TOT CU TRUPE LA SOL S-A OCUPAT si CRIMEEA! Apropo de Suhoi "n", alea nu sunt "stealth" ca sa nu poata fi detectate de radar, iar o eventuala invadare a Ucrainei pune punct jocului de-a diplomatia! Asa ca Putin, dincolo de gargara, a cam inceput sa-si evalueze COSTURILE DE RAZBOI. Fiindca pana acum si-a castigat doar un capital electoral al altor aurolaci (gen "mazarei-tontalai"), din Rusia, dar nu dispune de o economie care sa-i sustina conflictele militare si nici populatia rusa nu ar rabda asa ceva! Chestiunea e ca, s-ar putea ca in loc de expansiunea fostului u.r.s.s. de fapt sa se destrame "mareata" Rusie, iar Putin sa se intalneasca impreuna cu Kin jung-un cu Saddam. Cea care e de fapt inconjurata in momentul de fata e... Rusia. Inclusiv dinspre Afganistan, iar o serie de alte tari din GRANITA DIRECTA CU EA si-ar putea pune la dispozitie spatiul pentru o posibila operatiune impotriva Rusiei (vezi si cazul Georgiei). Putin, deocamdata, se poate "linsti" cu gazul din Marea Neagra din zona Crimeei. Mai departe de atat... nu v-a fi tolerat! Punct.