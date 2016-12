Mobilizarea românilor porneşte de la Constanţa

SEMNALUL DEMITERII Constanţa a dat, vineri, semnalul mobilizării românilor pentru referendumul de demitere a preşedintelui suspendat al României Traian Băsescu. Peste 15.000 de români din Constanţa, Tulcea, Ialomiţa, Călăraşi, Brăila şi Galaţi s-au adunat în Piaţa Far la primul miting organizat de USL pentru demiterea lui Băsescu. „Poate că Dumnezeu aşa a vrut, ca semnalul demiterii lui Traian Băsescu să vină chiar de la Constanţa, unde Traian Băsescu spune că s-a născut. Îmi este greu să cred că Băsescu este constănţean. În cei opt ani de mandat nu a făcut nimic pentru judeţul nostru. În toţi aceşti ani, Traian Băsescu nu a adus decât vrajbă între români. A tăiat salariile bugetarilor, a tăiat pensiile, a tăiat indemnizaţiile mamelor, a tăiat indemnizaţiile persoanelor cu handicap. A sosit clipa în care voi trebuie să îi tăiaţi mandatul. Pe 27 aprilie a început căderea portocaliilor, când USL a preluat puterea. Pe 29 iulie putem să închidem acest război prin demiterea lui Băsescu. Pe 29 iulie trebuie să veniţi la vot, cu familia, cu prietenii şi să spuneţi DA demiterii lui Traian Băsescu. Pe 10 iunie ne-aţi dat votul pentru a conduce administraţiile locale, ne-aţi dat speranţe. Aici, la Poarta 5 a Portului Constanţa, este simbolul căderii regimului Băsescu. El este balaurul cu şapte capete care ne-a făcut să stăm cu capul în pământ, care ne ascultă telefoanele, care ne-a umilit”, a declarat prim-vicepreşedintele PSD Constanţa, totodată preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Constantinescu.

„DA” PENTRU DEMITERE Mitingul USL de la Constanţa a fost deschis de preşedintele interimar al României, Crin Antonescu, al cărui mesaj de la Palatul Cotroceni a fost transmis în direct pe monitoarele montate în Piaţa Farului din Constanţa. Pe scenă, în faţa celor peste 15.000 de români au urcat preşedinţi de consilii judeţene, primari, parlamentari din judeţele din sud-estul României, miniştri ai Cabinetului Ponta: Ecaterina Andronescu, de la Educaţie, constănţeanul Puiu Haşotti, de la Cultură, ministrul Apărării, Corneliu Dobriţoiu, ministrul Justiţiei, Titus Corlăţean, ministrul Agriculturii, Daniel Constantin. „Pe 29 iulie, poporul român va demonstra că este un popor deştept, care iubeşte democraţia şi spune DA demiterii lui Traian Băsescu. Pe 29 iulie spune Da demiterii preşedintelui Traian Băsescu, ca să îl trimitem la groapa de gunoi a politicii româneşti”, a declarat senatorul PSD de Constanţa Alexandru Mazăre. La rândul său, deputatul PNL de Constanţa Gheorghe Dragomir, totodată preşedintele PNL Constanţa, a declarat că ne aflăm în faţa celei mai mari provocări politice din ultimii 22 de ani. „În urmă cu opt ani, eu împreună cu colegii mei am contribuit la instalarea lui Băsescu la Cotroceni, care ne-a minţit. Recunosc că atunci am greşit. Pe 29 iulie trebuie să mergem la vot şi să reparăm greşeala din 2004, să spunem DA demiterii lui Traian Băsescu”, a îndemnat Dragomir.

PENTRU O VIAŢĂ MAI BUNĂ Ministrul Agriculturii, Daniel Constantin, prezent şi el la primul miting din campania pentru referendum, a amintit de iarna 2011-2012, când românii au ieşit în stradă împotriva regimului Băsist. „Băsescu nu este în luptă cu USL, nu este în luptă cu Ponta sau cu Antonescu. Băsescu este în luptă cu toţi românii pe care i-a umilit de câte ori a avut ocazia. El ştie foarte bine că în România nu mai are credibilitate. Ştie foarte bine că nu îi mai poate minţi pe români aşa cum a făcut-o atunci când anunţa tăierea salariilor şi pensiilor, în timp ce acoliţii lui furau din banii românilor. Atunci ce face Traian Băsescu?! Merge în Europa şi minte despre situaţia din România, merge şi denigrează românii. Dar nu mai este mult şi toţi liderii europeni pe care Băsescu i-a minţit îşi vor da seama de acest lucru”, a declarat Constantin. Seria discursurilor a fost încheiată de preşedintele PSD Constanţa, primarul Radu Mazăre. „Eu de opt ani spun că nu este bine cu Băsescu. În 2009 am spus „ori eu, ori Băsescu”. Şi a fost Băsescu. Ce a urmat ştie tot românul. S-a dovedit că am avut dreptate. Acum Băsescu este în război cu fiecare dintre românii pe care i-a umilit, cărora le-a tăiat salariile, le-a tăiat pensiile sau le-a redus indemnizaţia. De opt ani e ură în România şi suntem învrăjbiţi. Nu ăsta e rolul preşedintelui! Viaţa şi aşa e scurtă, viaţa e făcută să ne bucurăm de ea. În România, de opt ani, nu ne mai bucurăm de viaţă, ne uităm la televizor şi vedem că toţi se ceartă cu toţi, toţi sunt încrâncenaţi. Ar trebui să-l schimbăm pe preşedinte, ar trebui să ne gândim că ne-a ajuns, să ne gândim ca de acum încolo să avem o viaţă mai uşoară”, a declarat Radu Mazăre. El a continuat spunând că principala calitate a unui politician este sinceritatea. „Eu sunt sincer. Ştiţi că nu m-am ascuns niciodată, îmi place să mă distrez, îmi place să dansez, îmi place să umblu cu fete, dar îmi fac treaba. Şi ce dacă umblu cu fete dacă fac case pentru oamenii amărâţi?! Şi ce dacă dansez dacă fac case pentru tineri şi ce dacă mă distrez dacă în Constanţa nu e scandal cum e în toată România?! Nu ştiu cum dracu’ se face că tot votăm, tot îl bălăcărim pe Băsescu şi tot el iese. Sper ca, de data asta, să nu mai iasă. Un lucru vă spun, şi dacă iese şi dacă nu iese, tot o să dansez ca Zorba Grecu’”, a spus Mazăre. Mitingul de la Constanţa s-a încheiat cu un concert susţinut de Viorica şi Taraful din Clejani şi de Connect-R. De altfel, Taraful din Clejani a cântat şi în deschiderea mitingului.