Moby îşi deschide restaurant vegan la Los Angeles

DJ-ul şi cântăreţul american Moby îşi va deschide propriul restaurant vegan, în vara acestui an, în oraşul Los Angeles. Restaurantul se va numi Little Pine şi va fi amenajat în cartierul Silver Lake din metropola americană. El va funcţiona iniţial doar la orele prânzului, de luni până vineri, şi doar în timpul brunch-ului (masă între mic dejun şi prânz) în weekend.

Moby nu este primul muzician celebru care se aventurează în universul bucătăriei vegane. La începutul acestui an, cântăreaţa Beyonce şi-a lansat propriul serviciu care livrează preparate vegane, în colaborare cu antrenorul ei de fitness. Artista americană, care a participat cu soţul ei, Jay Z, în 2013, la un eveniment dedicat alimentaţiei sănătoase, inspirându-se din acea participare, a decis ca serviciul ei de livrare să se numească 22 Days Nutrition. Serviciul are la bază ideea potrivit căreia organismul uman are nevoie de 21 de zile pentru a renunţa la un obicei alimentar considerat nesănătos, iar cea de-a 22-a zi dintr-un astfel de program alimentar semnifică un... început proaspăt. Veganismul este atât o dietă, cât şi un stil de viaţă, ce constă în excluderea folosirii animalelor pentru mâncare, îmbrăcăminte sau orice alt scop. Spre deosebire de vegetarianism, care este este o dietă alimentară, din punct de vedere dietetic, veganismul exclude şi mierea, produsele lactate şi ouăle, iar din punct de vedere filosofic, veganismul interzice folosirea oricărui tip de produs animal, haine şi alte accesorii de origine animală.

Moby, pe numele său adevărat Richard Herman Melville, a început să facă muzică încă de la vârsta de 9 ani, la 13 ani având deja prima sa trupă de muzică punk, Vatican Comandoes, alături de care a şi lansat un EP, ”Hit Squad For God”. Cariera sa muzicală a căpătat, în timp, valenţe dintre cele mai diverse, ajungând de la rock, punk şi heavy metal la dance, techno şi chiar ambiental. Primul său single, ”Go”, a fost lansat în 1991, fiind extrem de bine primit de public şi inclus de revista ”Rolling Stone” în topul celor mai bune piese din toate timpurile.