Moby, live la „The Mission Dance Weekend 2011”

Una dintre cele mai interesante petreceri estivale din această vară, cea de-a patra ediţie a „The Mission Dance Weekend”, va avea loc în perioada 5 - 6 august, pe plaja Hanul Piraţilor din Năvodari. Primul nume confirmat pe afişul evenimentului este celebrul Moby, care va concerta în cea de-a doua zi.

Moby a studiat chitara clasică încă de la vârsta de nouă ani, iar la 13 ani s-a alăturat trupei de hardcore-punk The Vatican Commandoes din Connecticut. După liceu, a mixat în cluburile din New York, atras de scenele de house şi hip hop. Primul single, „Go”, a fost lansat în 1991 şi a fost denumit recent de revista Rolling Stones ca unul dintre Best Records of All Time. Piesele sale s-au vândut în peste 20 de milioane de copii, însă Moby a produs şi remixat piese pentru artişti precum David Bowie, Metallica, The Beastie Boys sau Public Enemy.

Moby are peste 3000 de concerte susţinute pe toate continentele, iar în studio s-a dedicat şi muzicii pentru filme ca Heat, Any Given Sunday, Tomorrow Never Dies şi The Beach. S-a implicat în activităţi caritabile alături de societăţile The Human Society şi The Institute for Music and Neurologic Function.

Cel mai recent album al lui Moby, „Destroyed”, va fi lansat la mijlocul lunii mai. Până atunci, E.P.-ul „Be the One”, care include trei piese ce vor face parte de pe viitorul album, este disponibil gratuit pe moby.com.

Numele celorlalţi artişti care vor face show la „The Mission Dance Weekend” 2011, precum şi preţul biletelor, vor fi anunţate până la finele acestei luni.