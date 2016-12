Moby, vedeta serii de sâmbătă la The Mission Dance Weekend

După o primă zi încărcată de energie şi de bună dispoziţie, în care pe scena The Mission Dance Weekend, de la Hanul Piraţilor, şi-au făcut apariţia, vineri, mult aşteptaţii Paul Van Dyk, Above & Beyond şi Ferry Corsten, iubitorii muzicii electronice numără orele până la debutul celei de-a doua seri din calendarul festivalului. Astfel, în această sâmbătă, începând cu ora 20.00, se dă startul unui nou maraton muzical de calitate. Primul la platane este Greeg, urmat de OK Corall, de la 20.30 şi de The Model, de la 21.30. ROA şi Şuie Paparude vor încinge atmosfera de la 23.00. Vedeta serii va fi, fără îndoială, Moby, al cărui show începe de la 01.30. Ultimul număr, programat să înceapă la 03.00, va purta semnătura Dubfire.

Moby, cel mai răsunător nume de la a patra ediţie a The Mission Dance Weekend, are în spate o carieră impresionantă. Primul single al artistului, intitulat „Go”, a fost lansat în 1991 şi a devenit rapid preferatul publicului şi al criticii de specialitate. Cu peste 20 de milioane de copii ale pieselor sale vândute în întreaga lume şi mai mult de 3000 de concerte susţinute, Moby este, astăzi, unul dintre cei mai căutaţi, dar şi cei mai productivi artişti ai momentului, 2011 fiind anul de lansare a ultimului său album, „Destroyed”.

Dubfire, celălalt cap de afiş de sâmbătă seară, este un DJ şi producător american de origine iraniană. Ali Shirazinia, pe numele său real, şi-a câştigat notorietatea în cadrul duo-ului Deep Dish, alături de un alt DJ de renume mondial: Sharam Tayebi. Cei doi au fost nominalizaţi, în această formulă, la patru premii Grammy şi au câştigat numeroase distincţii internaţionale cu remixuri ale unor piese celebre.

Preţul unui bilet de intrare în cea de-a doua seară a The Mission Dance Weekend, ediţia a patra, este de 80 de lei, tichetele cumpărate în avans având preţul de 50 de lei. Biletele VIP costă 100 de lei.