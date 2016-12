Mocanu aşteaptă cu nerăbdare ziua debutului la HCM

Transferat la finele campionatului trecut de la CSM Medgidia, împreună cu portarul George Şelaru, pivotul Marius Mocanu îşi continuă perioada de recuperare după o gravă accidentare. Pe 6 martie, la un meci susţinut de CSM Medgidia, în deplasare, cu UCM Reşiţa, Marius Mocanu a suferit o ruptură a ligamentului încrucişat lateral de la genunchiul drept, fiindu-i afectat şi cartilagiul, astfel că, pe 7 aprilie, jucătorul a suportat o intervenţie chirurgicală la genunchiul afectat. La şase luni după operaţie, pivotul HCM-ului se simte foarte bine şi aşteaptă cu nerăbdare ziua în care va debuta în tricoul campioanei României. “A fost o perioadă foarte dificilă pentru mine, însă acum nu mă gîndesc decît la ce va fi. Mă simt mult mai bine, iar recuperarea este pe final. Săptămîna viitoare voi merge la o clinică privată din Bucureşti pentru un ultim control. Deja am început să fac antrenamente alături de restul echipei, dar nu la nivelul maxim. Alerg, sar pe picior, fac exerciţii de forţă şi sper ca în cel mai scurt timp să pot reveni“, a explicat situaţia sa actuală Marius Mocanu. Pivotul în vîrstă de 22 de ani al formaţiei constănţene (n.r. - va împlini 23 ani pe 9 decembrie), este încîntat de atmosfera găsită la HCM şi consideră că modul în care a fost primit îl ajută mult să revină pe teren. “Îmi este foarte greu să stau pe margine şi sînt convins că şi revenirea va fi grea, însă colectivul mă ajută foarte mult să mă integrez cît mai repede. Am fost transferat accidentat, însă şi antrenorul şi domnul Ali m-au ajutat şi după cum se poartă cu mine îmi dau seama că le pasă cu adevărat de mine. Este o atmosferă foarte bună şi la echipă, colegii mă ajută şi ei, mă încurajează, iar acest lucru îmi ridică mult moralul. Pe Popescu, Csepreghi şi Mureşan îi ştiam de mai mult timp, pentru că am fost colegi la naţionala de tineret. Mă simt ca într-o adevărată familie la HCM“, a spus Marius Mocanu. Fostul jucător de la CSM Medgidia ar putea debuta la HCM în etapa a 8-a, cînd formaţia noastră va întîlni, în deplasare, pe... CSM Medgidia. “Sper ca pînă atunci să recuperez cît mai mult şi să debutez dacă nu vor mai exista niciun fel de probleme. Ar fi important să joc în acel meci, pentru că ar însemna un stimulent în plus pentru mine, deoarece voi întîlni fosta echipă“, a declarat cel mai tînăr pivot al echipei noastre. Marius Mocanu a început handbalul la CSS Călăraşi, fiind descoperit de profesorul Ion Bota, acelaşi care l-a descoperit şi pe un alt fost jucător al Medgidiei, Laurenţiu Dinescu. Mocanu a debutat în Liga Naţională la 17 ani şi nouă luni, la un meci disputat de CSM Medgidia, în deplasare, cu Minaur Baia Mare.