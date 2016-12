Moda candidaţilor inediţi

Cel mai bun partid, o formaţiune politică nouă, fondată de comedianul Jon Gnarr, a câştigat alegerile municipale din Reykjavík, obţinând 34,7% din voturi şi şase reprezentanţi în Consiliul Municipal. Doar 660 de voturi au separat Cel mai bun partid şi Partidul Independent al primarului Hanna Birna Kristjánsdóttir, care a obţinut cinci locuri în consiliu şi 33,6% din voturi. Social-democraţii au obţinut trei locuri, iar ecologiştii, un loc. 83% dintre alegătorii capitalei s-au dus la urne sâmbătă. Cei şase principali candidaţi ai Celui mai bun partid au fost Jon Gnarr, comedian, Einar Orn Benediktsson, muzician, Ottar Proppe, muzician, Elsa Yeoman, Karl Sigurdsson şi Eva Einarsdottir. Cel mai bun partid are un program care amestectă discursul anti-elite şi soarta urşilor polari. Într-o înregistrare postată pe YouTube, Jon Gnarr foloseşte melodia Tinei Turner “Simply the Best” pentru a prezenta argumentele de campanie. “Un urs polar pentru Zoo!”, “Disneyland la Vatnsmyri”, aeroportul din capitală sau “Interziceţi drogurile în Parlament până în 2020!”. Partidul are însă şi o latură serioasă, atacând politicienii şi bancherii, acuzaţi că au dărâmat economia Islandei, ruinată de prăbuşirea băncilor în octombrie 2008.

Şi în Columbia circa 30 de milioane de columbieni erau aşteptaţi duminică la urne pentru turul întâi al alegerilor prezidenţiale, în care un profesor universitar de origine lituaniană şi un militar, fost ministru al Apărării, sunt favoriţi pentru înlocuirea lui Alvaro Uribe, popularul şef al statului. Analiştii politici ai ţării susţin că niciunul dintre cei nouă candidaţi nu va reuşi să obţină din primul tur cele 50% de voturi necesare evitării balotajului.În turul al doilea, experţii prognozează victoria lui Antanas Mockus, fiul unui imigrant lituanian şi fost primar al capitalei Bogota, care reprezintă schimbarea.

Columbienii sunt familiarizaţi de mult cu extravagantul comportament al matematicianului şi filosofului Antanas Mockus. S-a căsătorit la circ, pe spatele unui elefant, şi a arătat public cum îi face duş soţiei sale într-o reclamă TV de promovare a conservării apei. Odată, când era rector universitar, şi-a dat pantalonii jos în amfiteatru, pentru a-i face pe studenţi să tacă. În timpul celor două mandate ale sale de primar al Bogotei (între 1995-1998 şi 2001-2004), a purtat un constum de spandex în genul supereroilor pentru a-i convinge pe locuitorii capitalei să fie supercetăţeni. Venea la birou pe bicicletă. Tot ca primar, a umplut străzile oraşului cu mimi, care arătau cartonaşe galbene şi roşii, similare cu cele folosite în fotbal, conducătorilor auto nedisciplinaţi. Potrivit propriei declaraţii, Antanas Mokus, în vârstă de 58 de ani, suferă de Parkinson, dar doctorii spun că va putea avea o viaţă normală cel puţin 12 ani. Dacă va fi ales, Antanas Mockus a spus că va continua lupta împotriva grupărilor rebele, care activează de peste 40 de ani. Este decis, de asemenea, să combată corupţia şi să normalizeze relaţiile tensionate cu ţările vecine Venezuela şi Ecuador, care au lideri autocraţi, de stânga. Acesta reprezintă un partid ecologist.

Actualul şef al statului, Alvaro Uribe, care se bucură de o extraordinară rată de popularitate de 70%, nu are dreptul, conform Constituţiei, să candideze pentru un al treilea mandat. De aceea, fostul ministru al Apărării Juan Manuel Santos, în vârstă de 58 de ani, este văzut ca succesorul lui firesc. Acesta este apreciat pentru ofensiva încununată de succes împotriva FARC, gherila marxist-leninistă care a luat naştere în anii \'60 şi care este considerată o organizaţie teroristă de către Guvernul columbian, SUA şi UE. Cât timp s-a aflat la conducerea Ministrerului Apărării, trupele guvernamentale au dat o serie de lovituri gherilei FARC, ucigând 50 de lideri ai rebelilor. Santos este renumit, de asemenea, pentru salvarea - derulată paşnic - a fostei candidate la prezidenţiale Ingrid Betancourt, ostatică timp de şase ani a gherilelor FARC. Unii îi reproşează însă anumite execuţii extrajudiciare la care armata ar fi recurs pe timpul mandatului său. Juan Manuel Santos reprezintă partidul de dreapta Partidul social de Uniune Naţională.

Potrivit Consituţiei columbiene, preşedintele ţării este ales pentru patru ani şi poate fi reales o singură dată. Turul al doilea va avea loc la 20 iunie, iar noul preşedinte va depune jurământul la 7 august.