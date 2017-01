Moda dosarelor privind votul la referendum

„DOSAR POLITIC“ Este deja consacrat faptul că dacă esti român şi votezi eşti suspect. Nu contează dacă ai vreo funcţie importantă sau eşti un român de rând. Toţi cei care s-au prezentat la votul pentru demiterea sau pentru menţinerea preşedintelui Traian Băsescu riscă acum să fie cercetaţi. Că de... Chiar dacă Băsescu s-a reinstalat confortabil în funcţia de şef al statului, dosarele privind votul de la referendum continuă. Vorba ceea... cineva trebuie să plătească pentru umilinţa celui dintâi om în statul român. Ultimul, dar nu cel din urmă, care dă cu subsemnatul pentru grozăvia pe care a îndrăznit să o săvârşească este preşedintele PNL Cluj, senatorul Marius Nicoară. El a fost audiat, ieri, la DNA Cluj, într-un dosar legat de referendumul din 29 iulie. Nicoară a ajuns la sediul DNA Cluj în jurul orei 10.00, fără să fie însoţit de avocat, şi a spus că va fi audiat în calitate de martor. „Am venit fără avocat pentru că am conştiinţa curată. Şi PNL are conştiinţa curată. Din punctul nostru de vedere, este un dosar politic şi acest lucru se va demonstra până la urmă. Îmi fac datoria de cetăţean de a veni în faţa procurorilor, de a răspunde la întrebări, de a spune ceea ce este de spus şi de a clarifica odată acest subiect“, a declarat Nicoară. La ieşirea din sediul DNA, senatorul a spus că a avut o discuţie lungă cu procurorul de caz şi că speră că a clarificat multe aspecte. „Sper că s-a lămurit că un partid este un spaţiu public, unde oamenii pot intra, indiferent de pregătire şi de cazierele lor fiscale. Un partid se organizează pentru a mobiliza oamenii la vot, lucru pe care noi l-am făcut în 29 iulie şi ne-a reuşit. Din nefericire, au existat alte instituţii care spun că nu am reuşit“, a mai spus Nicoară.

MOBILIZARE LEGALĂ Liderul liberalilor clujeni a afirmat că acuzaţiile în acest dosar nu au „o bază serioasă reală“. „Din punctul meu de vedere, este o cercetare politică pentru a se demonstra că Traian Băsescu nu a avut atâtea voturi împotriva sa şi că liberalii din Transilvania şi din alte părţi ale ţării au mobilizat ilegal cetăţenii pentru a-i scoate la vot. Eu spun că noi am mobilizat oamenii la vot în mod corect şi am reuşit să scoatem peste jumătate din românii care există în mod real pe listele electorale. Se încearcă a se demonstra că Traian Băsescu nu are 7,4 milioane de români împotriva sa, ci mult mai puţini“, a mai spus Nicoară. Senatorul PNL nu este singurul care a răspuns ieri pentru votul de la referendum. La DNA Cluj a fost audiat şi consilierul local Steluţa Cătăniciu, şeful de campanie al PNL Cluj în perioada referendumului. În 20 august, fusese audiat şi preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, Horea Uioreanu, vicepreşedinte al PNL Cluj.