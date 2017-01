Modă la superlativ la Summer Fashion Festival 2006

Mamaia a fost, week-end-ul trecut, capitala modei româneşti, plaja dintre Hotelul Majestic şi Hotelul Rex găzduind, timp de trei zile, cea de a V-a ediţie a Summer Fashion Festival, eveniment organizat de Fashion TV-Paris, ANAM România şi Maseratti. Festivalul a fost realizat dupa standartele FTV Paris, într-o superbă locaţie, amenajată în stil occidental, unde a avut loc, pe parcursul celor trei seri de festival, prezentarea a 20 de colecţii semnate atît creatori de renume, cît şi de branduri internaţionale de succes. Amfitrionii serilor de festival au fost top-modelul Claudia Neghină şi celebrul designer Cătălin Botezatu. De altfel, pentru renumitul creator de modă român, ediţia din acest an a festivalului a însemnat o adevărată demonstraţie de forţă, acesta fiind nu doar una dintre gazdele evenimentului, ci şi designer prezent cu două noi colecţii, precum şi ajutor pentru colegii săi de breaslă, cărora le-a pus la dispoziţie muzica de prezentare şi le-a realizat regia fiecărei defilări de modă în parte.

Îndelung aşteptate, cele două colecţii realizate de Cătălin Botezatu au lăsat sutelor de persoane participante la Summer Fashion Festival o impresie extraordinară, invitaţii, în unanimitate, fiind de părere că designerul s-a întrecut pe sine, prezentînd cele mai spectaculoase colecţii ale sale de pînă acum. Colecţia de băieţi CB, care a deschis, vineri seară, festivalul, a adus pe podium un show cu influenţe arabe. Manechinii au prezentat o colecţie de lenjerie intimă, accesorizată cu cristale Svarowski, purtînd pe cap voaluri în stilul prinţilor arabi şi folosind pe post de accesorii săbii şi pumnale. Invitat special al acestui showa fost celebrul Andre Mc Nichol, care a urcat pe podium în calitate de dansator-manechin, acesta bucurîndu-se de recunoaştere internaţională datorită dansurilor şi coregrafiilor realizate pentru staruri precum Madona, Christina Aguillera sau Ricki Martin.

Cătălin Botezatu a deschis şi cea de a doua seară de festival, cu cea mai nouă colecţie a sa haute-couture. Prezentarea a avut ca temă gothic-rock-ul, marele designer român demonstrînd prin creaţiile sale, încă o dată, cum moda poate fi ridicată la rang de artă. De departe, colecţia sa a fost cea mai reuşită dintre cele prezentate pe podiumul Summer Fashion Festival de la Mamaia, creaţiile din materiale sofisticate, puternic accesorizate manual cu pene, pietre sau cristale Swarovski accesoriile pentru cap tip căşti realizate din pene de cocoş african sau pălării tip joben, bijuteriile rafinate, încălţămintea concepută special pentru fiecare rochie în parte, machiajul sofisticat fascinînd audienţa, care a aplaudat îndelung. În curînd, la jumătatea lunii august, Cătălin Botezatu va participa, în calitate de invitat special, la un alt mare eveniment de modă, care va avea loc în Italia.

Seria prezentărilor de colecţii a continuat cu cele mai noi creaţii semnate Rita Mureşan (care a prezentat o colecţie de costume de baie) sau Laura Olteanu, care a realizat, împreună cu Mihai Albu o colecţie comună. Firma grecească BSB a prezentat cu mult succes o colecţie de ţinute pret-a-porter, avînd ca target femeia modernă şi independentă, Belt Art s-a remarcat printr-un stil de mare efect în materie de poşete şi curele, realizate din piele de reptilă, Heliorop a prezentat o viziune aparte asupra femeii moderne, iar Sover a prezentat cele mai noi modele de ochelari de soare aparţinînd unor branduri faimoase. Tinerele creatoare de la Donna Nobile au surprins publicul printr-o colecţie elegantă, ocazie cu care Sorana de la “A.S.I.A.“a fost, pentru cîteva minute, mireasă, defilînd sub ochii fostului ei iubit, Claudiu Pătraşcu.

Ramona Ţibrin, din Bucureşti, cîştigătoarea titlului “Miss Litoral 2006“