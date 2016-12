Modă pe gheaţă şi concerte

Constănţenii se vor putea distra, în această sâmbătă seară, în cadrul mai multor evenimente mondene, unele dintre ele având tematică de sezon. La ora 20.00, la patinoarul de la Palatul Copiilor, amatorii de distracţie pe gheaţă vor putea admira o prezentare de modă a colecţiei de cămăşi şi accesorii bărbăteşti Maschio - „Ice & Fire” by Ianina Petcu. Printre modelele masculine care vor patina în cadrul prezentării se va afla şi Radu Mazăre Jr., fiul primarului Constanţei, Radu Mazăre şi al creatoarei Ianina Petcu. În cadrul serii va avea loc un întreg spectacol pe gheaţă ce va conţine şi prestaţiile unor suflători de flăcări şi patinatoare frumoase. Responsabil cu muzica va fi DJ-ul constănţean Alexunder Base. Preţul unui bilet la acest eveniment este de 20 de lei.

Tot sâmbătă seară, de la ora 19.00, unul dintre cei mai îndrăgiţi „colindători” din ţară, Fuego, va susţine spectacolul „Emoţie de decembrie”, pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor. Preţurile biletelor sunt de 40 şi 50 de lei.

Trupa autohtonă de rock indie Robin and the Backstabbers va prezenta, începând cu ora 22.00, concertul de lansare la malul mării a primului album, intitulat „Bacovia Overdrive. Vol.1: Stalingrad”. Evenimentul are loc în clubul Goblin, iar preţul unui bilet la acest eveniment este de 15 lei. Noul album va putea fi achiziţionat de la faţa locului, la preţul de 25 de lei.

Tot sâmbătă seară, de la ora 21.00, cântăreţul Tudor Chirilă şi grupul său, Vama, vor susţine un concert în clubul Doors. Preţul unui bilet la acest eveniment este 20 de lei.

Clubul Crush găzduieşte, în aceeaşi noapte de sâmbătă, o petrecere tematică „Santa Comes Early” cu multe crăciuniţe sexy, iar în clubul Room 46 are loc o petrecere „Oldies Never Die”, cu muzică din anii \'70 - \'80, mixată pe ritmuri moderne.