Modă, premii și lux, pe final de vară

14:31:56 / 23 August 2014

Intereseaza pe cineva?

Chiar credeti ca intereseaza pe cineva opulenta si luxul in conditiile in care zona este o hazna jegoasa? Cand ti-e scarba sa calci pe pavelele nou noute, pline de urme de mancare si de alte scursori, cand aleile dintre magazine (a se citi dughene) arata ca dupa bombardament, cand dupa o ploaie mai serioasa totul este inundat, cand totul este un imens kitsch, plin cu magneti si placinte si o gramada de chinezisme la preturi umflate? Asta este zona centrala a unei statiuni cu pretentii absurde de centru mondial al distractiei ... sincer nu ii inteleg pe cei care vin aici ... cu aceiasi bani sau chiar mai putin pot merge in locuri cu adevarat turistice si civilizate .... avem o statiune fashion plina de cocalari si de o gramada de asa zise vedete si dive care se simt aici in elementul lor si nu s-ar duce in alta tara sub nici un chip ... acolo cine i-ar mai recunoaste?