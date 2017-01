Model de premier

Aspirant la fotoliul de premier, după propriile sale declaraţii, preşedintele PNL Crin Antonescu a făcut portretul pe care consideră că ar trebui să-l aibă un şef de Guvern. „În calitate de lider al partidului, dacă am fi în această situaţie şi partidul m-ar desemna, nu m-aş da la o parte. Iar despre ce s-ar întâmpla atunci sau nu şi despre ce cred eu că trebuie să aibă în primul rând un prim-ministru în această împrejurare, cred că din acest punct de vedere şi eu, ca şi alţi colegi din PNL, corespundem. Un prim-ministru trebuie să aibă două lucruri în această împrejurare: o bună voinţă politică - acea decizie şi fermitate cu orice risc de a rupe cu clientelele stratificate arheologic – şi să nu facă pe el atunci când domnul preşedinte Traian Băsescu se răsteşte cum s-a răstit la domnul Berceanu, de exemplu”, a declarat Antonescu. Preşedintele PNL a explicat şi contextul în care a anunţat că partidul său este gata să preia guvernarea, iar el funcţia de premier. „E corectă şi poziţia lui Ponta care spune „noi nu guvernăm decât după nişte alegeri anticipate”, însă în ce ne priveşte, noi am avut o propunere iniţială şi pe care ne-o menţinem ca având şanse infezabile cu un guvern de tehnicieni, cu o durată cam cât micşorarea pensiilor, până la 31 decembrie, dacă o majoritate parlamentară rezonabilă convine asupra unor măsuri care să nu afecteze pensiile şi salariile. Iar pentru că s-a pus problema că PSD nu vrea să guverneze până la viitoarele alegeri şi s-a presupus şi despre noi că nu dorim să ne asumăm răspunderea, atunci am spus că nu fugim pentru că e un moment greu, nu dorim doar să câştigăm puncte electorale pe spinarea oamenilor afectaţi de măsuri. Dacă este posibil din punct de vedere politic, dacă un parlament ne-ar da votul de învestitură, presupunând înainte că şi preşedintele desemnează PNL să facă guvernul, noi suntem gata să ne asumăm chiar şi singuri această răspundere. Avem un pachet de măsuri, credem în ele şi suntem gata să ne punem pielea la bătaie”, a susţinut Antonescu.