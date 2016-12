Model masculin portughez, acuzat de uciderea unui jurnalist

Un model masculin de origine portugheză, acuzat de uciderea unui jurnalist în camera sa de hotel din Manhattan, a fost supus unei expertize psihiatrice, sâmbătă, la Spitalul Bellevue din New York. Carlos Antonio De Castro, în vârstă de 65 de ani, a fost găsit mort, vineri, în camera sa din Hotelul Intercontinental din New York. Victima era un reporter portughez. Potrivit poliţiştilor americani, Renato Seabra, un model portughez de 20 de ani, a fost reţinut, sâmbătă, după ce a fost depistat la un spital din New York unde se prezentase pentru tratament la nişte răni la încheieturi. Poliţia l-a arestat şi l-a transportat la Bellevue.

Trupul lui Carlos Antonio De Castro a fost găsit după ce o cunoştinţă a sa a venit la hotel să întrebe de el, spunând că l-a contactat în urmă cu o zi şi că ulterior nu a mai putut da de el. Angajaţii hotelului au făcut macabra descoperire puţin timp mai târziu. Victima a fost găsită plină de sânge şi castrat. Carlos Antonio De Castro şi Renato Seabra au stat împreună la acel hotel. Castro fusese jurnalist în cadrul rubricii mondene a ziarului portughez „Correio da Manha”. La rândul său, Renato Seabra fusese recent finalist la spectacolul de televiziune intitulat În căutarea visului. Nu s-a stabilit încă motivul pentru care cei doi bărbaţi au fost împreună în New York.