Modele de la Oltchim pentru micuţele handbaliste de la CSS 1

Componentele formaţiei de la CSS 1 Constanţa, medaliate cu bronz la Campionatul Naţional de minihandbal feminin, desfăşurat săptămâna trecută, la Baia Mare, au avut parte de o sesiune foto, ieri, la sala Hidrotehnica. Părinţii sportivelor au venit “înarmaţi” cu camerele foto pentru a le imortaliza pe micuţe îmbrăcate în tricourile oficiale, cu medaliile atârnate la gât şi cu primul trofeu important obţinut la început de drum. Chiar dacă nu aveau programat un antrenament, sportivele nu s-au despărţit de mingea de joc decât la semnalul antrenorului Ion Puşcaşu, cel care a dat startul de această dată la blitz-uri. Daria Bucur, Mara Nicolae, Raluca Rusu, Diana Rotariu, Georgiana Manoilă, Adriana Udrea, Mădălina Dumitru, Claudia Condurache, Adelina Toma, Corina Murgea, Bianca Pîrvu şi Feren Ibram au zâmbit şi au promis ca data viitoare să vină cu o cupă mult mai mare şi cu medalii mai strălucitoare, pe care le-au ratat de această dată la o diferenţă de un singur gol. „Ne-am fi dorit medaliile de aur şi am încercat să batem toate echipele pe care le-am întâlnit la acest turneu. Dezamăgirea este mai mare pentru că a fost doar un gol care a făcut diferenţa, cel din partida cu Tulcea, din grupă. M-am bucurat foarte mult că am fost desemnată cel mai bun inter dreapta din ţară. Te bucuri pentru că este munca ta, dar trebuie să te gândeşti mereu că nu ai fi reuşit acest lucru fără ajutorul echipei. La anul vom fi junioare IV şi nu ne va mai scăpa titlul”, a promis Daria Bucur, desemnată cel mai bun inter dreapta al turneului şi care impresionează prin statura sa: 1,72 m, la doar 11 ani! „Este o generaţie cu o talie foarte bună, care ne dă încredere că pe viitor vom avea jucătoare care să reprezinte atât Constanţa, cât şi România, cu cinste. Ne-am fi dorit aurul, dar, la vârsta aceasta, cel mai important este să aibă cât mai multe competiţii şi jocuri. Nu am fi putut participa la acest turneu fără ajutorul Asociaţiei Judeţene de Handbal, domnul Marius Puşcaşi sprijinindu-ne la această competiţie, fără susţinerea DSJ Constanţa, a CSS 1 şi a Inspectoratului Şcolar, şi, nu în ultimul rând, fără ajutorul părinţilor, care au fost alături de copii şi care au plătit o parte din cheltuielile echipei”, a declarat Puşcaşu, care s-a ocupat de pregătirea fetelor alături de antrenorul Ionuţ Pătraşcu. Sesiunea foto s-a încheiat, iar sunetul blitz-urilor a fost înlocuit rapid cu cel al mingiilor. Fiecare aleargă spre poartă cu un singur gând: să ajungă la fel ca idolul lor, cele mai multe handbaliste fiind de la campioana României, Oltchim Rm. Vîlcea.