Modele de teste pentru clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a

Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) a publicat, vineri, modele de teste pentru evaluările naţionale programate către finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2013 - 2014 (http://subiecte2014.edu.ro/2014/). Testele au fost elaborate de către Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE), în conformitate cu reglementările legale în vigoare. Reprezentanţii MEN au anunţat că, în anul şcolar în curs, aceste evaluări se vor desfăşura, în două sesiuni, în mai. Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a constă în administrarea a trei teste vizând evaluarea competenţelor de receptare a mesajelor citite, de producere a mesajelor scrise şi de matematică. Elevii care au urmat cursurile clasei a II-a în limba maternă vor susţine, pe lângă testele la limba română şi matematică, încă două probe în care le vor fi evaluate competenţele de receptare a mesajelor citite şi cele de producere a mesajelor scrise (ambele în limba maternă). La evaluarea clasei a II-a, testul de evaluare a competenţelor de receptare

a mesajelor citite şi cel de evaluare a competenţelor de producere a mesajelor scrise se desfăşoară în aceeaşi zi, cu o pauză de zece minute între ele.

60 DE MINUTE PENTRU CLASELE A IV-A ŞI A VI-A Totodată, evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a IV-a vizează un test pentru evaluarea competenţelor de înţelegere a textului scris în limba română şi un test pentru evaluarea competenţelor de matematică. Elevii care studiază după un curriculum în limba maternă vor participa la un test de evaluare a înţelegerii textului scris în limba maternă. Pentru elevii de clasa a VI-a, evaluarea competenţelor fundamentale constă în susţinerea unui test pentru evaluarea unor competenţe specifice ariei curriculare „Limbă şi comunicare”, respectiv a unui test pentru evaluarea unor competenţe specifice ariei curriculare „Matematică şi Ştiinţe ale naturii”. Fiecare test este elaborat pentru a putea fi rezolvat în 25 de minute la clasa a II-a şi în 60 de minute la clasele a IV-a şi a VI-a. Elevii nu vor primi note sau calificative, iar rezultatele obţinute nu se notează în catalogul clasei. Acestea sunt valorificate la nivelul unităţii de învăţământ, prin elaborarea planurilor individualizate de învăţare, acolo unde aceasta se impune, precum şi pentru informarea părinţilor asupra stadiului formării şi dezvoltării competenţelor evaluate. Informaţiile vor fi folosite pentru a se realiza o diagnoză a sistemului de învăţământ la nivel primar.