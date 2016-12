Modelele FTV au împărţit daruri la campusul social Henri Coandă

O parte din modelele Fashiontv (FTV) s-au alăturat campaniei „Am grijă de tine”, iniţiată, în această lună, de primarul Constanţei, Radu Mazăre, prin care cetăţenii cu stare şi dare de mână pot ajuta persoanele nevoiaşe din oraş. Câteva dintre cele mai frumoase fete de pe catwalk-ul FTV, printre care modelele Ina Podar, Maria Iacob, Betina Morariu, Ana Oprea, Iulia Mânzu, Irina Ştefan şi Roxana Şipoş, au vizitat, ieri, familiile cu copii din cadrul campusului social „Henri Coandă”, cărora le-au împărţit o sută de pachete cu dulciuri, fructe, căciuliţe de Moş Crăciun şi alte alimente, aduse de caravana FTV. Copilaşii din campus le-au primit cu mare bucurie pe frumuseţile autohtone, care, la rândul lor, au fost copleşite de emoţii la vederea zâmbetelor largi şi sincere ale micuţilor. Copiii le-au mulţumit, le-au spus că sunt foarte frumoase, iar unii dintre ei au recitat şi poezii.

„FRUMUSEŢEA NU POATE FI ASOCIATĂ CU INDIFERENŢA” „Ca în fiecare an, în preajma sărbătorilor de iarnă, Fashiontv România se implică în campaniile de ajutorare a persoanelor nevoiaşe. Trebuie să demonstrăm că frumuseţea nu poate fi asociată cu indiferenţa, iar anul acesta, am ţinut să ne alăturăm campaniei „Am grijă de tine”, sprijinită de Primăria Constanţa, de care a auzit o ţară întreagă”, a declarat modelul FTV, Ina Podar. La rândul ei, constănţeanca Maria Iacob, „Miss România” 2012 din cadrul Bucharest Fashion Week, a declarat: „Dacă putem să-i ajutăm, de ce să nu o facem, mai ales în preajma sărbătorilor! Ne bucurăm şi noi ca şi aceşti copii minunaţi, nevinovaţi. Este important pentru noi să fim frumoase şi pe interior”. Cu lacrimi în ochi, modelul Ana Oprea a povestit că a fost extrem de impresionată de „copiii aceştia, mai ales că, pentru unii, Moş Crăciun vine foarte rar. Mai mulţi oameni din România ar trebui să aibă grijă de ei cum o face primarul Mazăre. Ne pare rău că am avut doar o sută de pachete... Data viitoare sperăm să venim cu o mie!”.

ŞI FUEGO SUSŢINE CAMPANIA „AM GRIJĂ DE TINE” Îndrăgitul interpret Paul Surugiu, alias Fuego, a declarat, cu ocazia susţinerii spectacolului „Emoţie de decembrie”, la Constanţa, că a rămas uimit şi extrem de încântat de iniţiativa primarului Constanţei, Radu Mazăre, privind campania „Am grijă de tine”, în care are de gând să se implice. Fuego şi-a exprimat, totodată, aprecierea pentru faptul că Radu Mazăre este singurul primar din ţară care a realizat un cartier întreg de locuinţe pentru persoanele defavorizate, campusul social „Henri Coandă”.