Modernizarea ANAF merge românește - încet și prost

Banca Mondială, implicată în restructurarea de peste 90 milioane dolari a ANAF, a publicat un nou raport de evaluare a întregului proces. Verdictul - moderat nesatisfăcător, în scădere de la ultima „revizie“, când marea modernizare era moderat satisfăcătoare. Per ansamlu, implementarea programului rămâne nesatisfăcătoare, iar riscurile sunt tot substanțiale. „Proiectul progresează bine și a produs mai multe contracte. Totuși, plățile rămân scăzute, ceea ce relevă o implementare mai înceată decât ne așteptam“, notează economiștii Băncii Mondiale. Ei amintesc de „upgrade-ul“ făcut Direcției Mari Contribuabili și de înființarea direcțiilor regionale dedicate contribuabililor de talie medie. Din păcate, „consolidarea reprezentanțelor locale n-a fost făcută încă și pune în pericol sistemul informatic de management al veniturilor“, potrivit BM. De altfel, prognoza băncii s-a schimbat. Inițial, noul sistem informatic al ANAF trebuia pus pe picioare în doi ani. Dar, pentru că suntem totuși în România, noul deadline, mult mai realist, a fost prelungit la patru ani. Cei de la BM amintesc și de demiterea președintelui ANAF Gelu Ștefan Diaconu și spun că nu este clar în ce fel va afecta asta modernizarea instituției. Cât despre riscuri, ele sunt aproape neschimbate față de evaluarea precedentă. Macroeconomia e mai bună și amenință doar moderat Fiscul (substanțial, anterior), iar mediul politic a urcat o treaptă, de la substanțial la ridicat (cu ROȘU și LITERE MARI), pentru că-i an electoral și, în plus, interesele aleșilor în/pentru ANAF sunt uriașe. De-aici și până la schimbări pe care să le simțim și noi, marea masă a contribuabililor normali, e drum lung. Posibil că eliminarea birocrației, cozilor și datelor financiare contradictorii și, uneori, diametral opuse de la Ghișeul 1 la Ghișeul 4 se va face cu 100.000 de dolari din suma totală de 91 și ceva de milioane, și abia la sfârșit. Pentru că, nu-i așa, România crește cu taxele tale și ești foarte important pentru sistem.