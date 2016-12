Modernizarea drumurilor, oprită din cauza vremii nefavorabile

PIETRUIRE ŞI ASFALTARE Vremea capricioasă din ultima vreme şi temperaturile care au scăzut au obligat autorităţile locale să oprească lucrările care se desfăşurau în perioada asta. În general, lucrările care vizează construcţiile la exterior sau lucrările la drumuri sunt oprite pe perioada sezonului rece şi sunt reluate în primăvară. Aşa s-a întâmplat şi cu lucrările la drumurile de pietruire şi a asfaltare a străzilor din Cobadin care se derulau în colaborare cu Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri (RAJDP). Primarul Cristian Telehoi spune că lucrările de pietruire şi asfaltare s-au derulat în paralel. „Zilele trecute am oprit lucrările de pietruire din cauză că vremea era din ce în ce mai nevaforabilă iar cele la asfaltare încă de acum trei săptămâni. Asfaltarea se face doar în anumite condiţii dacă vrem să avem lucrări de calitate şi deja vremea era împotriva noastră. În schimb, în aprox. două luni am reuşit să asfaltăm patru kilometri de drumuri din comună şi să pietruim 900 de metri din strada Teiului din Cobadin. E un lucru bun că totuşi am avut parte de vreme bună o perioadă bună de timp”, a declarat edilul.

PROIECTUL AUTORITĂŢII LOCALE Primăria Cobadin a iniţiat un amplu proiect de asfaltare a şapte kilometri de drumuri şi încă 10 kilometri de pietruire din localitatea de reşedinţă şi din satul Viişoara, însemnând lucrări de asfaltare şi de pietruire. Primarul comunei, Cristian Telehoi, spune că proiectul iniţiat de administraţia locală în colaborare cu RAJDP se derulează pe parcursul a doi ani şi vizează reabilitarea celor mai deteriorate porţiuni de drum din comună. „În primăvară vom relua lucrările imediat ce temperaturile vor trece de zece grade”, a mai spus Telehoi. Valoarea lucrărilor ajunge la 12 milioane de lei, cumulaţi din bani de la bugetul local dar şi prin contribuţia Consiliului Judeţean Constanţa.