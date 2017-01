Modernizarea străzilor din Medgidia, bazată pe taxa de tramă stradală

Primarul municipiului Medgidia, Dumitru Moinescu, a declarat că, deşi au trecut numai două luni de cînd taxa de tramă stradală de la Medgidia a fost aplicată, rezultatele colectării taxelor speciale se văd deja. Edilul Medgidiei a spus că, în şedinţa de Consiliul Local din luna martie, va propune consilierilor locali aprobarea unui studiu de fezabilitate pentru reabilitarea drumurilor din localitate. “Cînd am început să colectăm bani de la populaţie, am promis că ne vom ocupa de străzi. Iată că, la numai două - trei luni de cînd percepem taxa de trama stradală, putem să ne prezentăm în faţa cetăţenilor cu un proiect amplu privind reabilitarea străzilor oraşului, grav afectate de traficul de maşini grele“, a spus Moinescu. Proiectul va intra în funcţiune în primăvara acestui an şi cuprinde, în primă fază, modernizarea a şapte kilometri de şosea. Primarul Medgidiei a spus că, în afara fondurilor provenite din taxa de tramă stradală, proiectul va fi finanţat şi prin credite de la bănci. Dumitru Moinescu a adăugat că Primăria va menţine restricţii în ceea ce priveşte traficul maşinilor de mare tonaj în Medgidia. În conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.195/2005, privind protecţia mediului, începînd de la 1 martie, traficul greu în Medgidia va fi permis numai în zilele lucrătoare şi în anumite intervale orare. Poliţia municipală şi Poliţia comunitară vor lua măsuri pentru respectarea deciziilor Consiliului Local. Pe străzile restricţionate vor fi montate aparate radar cu înregistare video, care vor funcţiona permanent. Decizia Primăriei a fost contestată de mai mulţi agenţi economici, care s-au arătat nemulţumiţi de aceste restricţii. În replică, primarul oraşului a spus că nu prea are ce cu ce să-i ajute pe transportatori, deoarece, din cauza autovehiculelor grele, arterele municipiului Medgidia s-au deteriorat grav, punînd în pericol casele a peste 1.800 de familii. Taxa de tramă stradală a început să fie aplicabilă la 1 ianuarie 2007, după mai multe dezbateri publice. De curînd, taxa de tramă stradală a fost notificată de prefectul Culeţu, care a cerut cu insistenţă revocarea acestei taxe. Numai că, potrivit lui Moinescu, în baza legii privind autonomia locală, Consiliul Local a menţinut taxa, considerînd că aceasta aduce beneficii bugetului local în perspectiva demarării proiectului de refacere a străzilor.