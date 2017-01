Modernizări de 5 stele la Spitalul de Urgență Constanța!

06:53:57 / 27 August 2015

Spitalul nostru judetean

Ceeace prezentati in acest articol este ,cred,o realizare si un lucru normal. Din pacate este o picatura intr-un lac. Recent avand problem la spital am ramas uimit de conditiile de la terapie intensive de la etajul 3,evident mai putin faptul ca mai trebuie sa vii de acasa cu unele medicamente. Conditii foarte bune la aceasta sectie de terapie si care ies in evidenta in contrastul cu restul spitalului,atat cat am avut ocazia sa cunosc. Am vazut saloane insalubre,grupuri sanitare cu problem,lipsa televizoarelor functionale,paturi scalciate si cu asternuturi murdare etc Cat despre sectia de primiri urgente dramatismul intrece orice imaginatie,cred ca si un spital ambulatoriu pe front arata mai bine! Foarte multi pacienti pentru locatia urgentelor dar mai ales foarte-foarte multi insotitori ai bolnavilor si cu toate interventiile oamenilor de ordine si ale cadrelor medicale totul pare un haos(mai ales pentru un nou venit) Fiind cadre foarte putine o rezolvare intr-un fel sau altul a unei urgente dureaza chir si peste 12 ore!!! Apreciez in haosul vazut de mine calmul si rabdarea tuturor cadrelor medicale obligate sa lucreze intr-un stress inimaginabil pentru un om care nu a trecut,ca insotitor macar,prin urgenta constanteana. Asa ca mai este mult pana la o activitate normal. Dar o solutie ar fi: nici o persoana politica din tara,iclusiv familiile lor,sa nu aibe voie sa sa trateze in strainatate. Sa o faca in urgenta de peste 12ore si in saloanele actuale si atunci cu siguranta se vor gasi si banii necesari intrarii spitalelor in normalitate. Nu la spitale din Austria,Germania sau vezi recent Turcia