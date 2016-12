Modernizări la CFR. Cum vor fi întâmpinați călătorii?

Reprezentanții CFR pregătesc modernizări. Recent, ei au anunțat că, până în 2017, toate trenurile vor fi dotate cu aer condiționat, inclusiv cele de tip Regio. Mai nou, directorul general al CFR Călători, Iosif Szentes, a spus că va avea loc și o altă schimbare revoluţionară, care va face mai uşoară viaţa călătorilor. Printr-un amplu program, cei care circulă pe calea ferată vor putea să-şi cumpere mult mai uşor biletele direct din tren. Pe pagina de Facebook a CFR - ”Poftiți în Vagoane” - a fost adăugată o postare potrivit căreia pentru conductori și șefi de tren se pregătesc dispozitive mobile de verificare și vânzare bilete. Astfel, ei vor fi echipaţi cu o tabletă şi o imprimantă mobilă pentru a emite bilete în tren. Licitaţia pentru cumpărarea dispozitivelor va fi lansată până la finalul acestui an. Cu toate acestea, dacă gara din care vă urcați are casă de bilete, va trebui să vă cumpărați biletele de acolo. În caz contrar, veți plăti în plus, la fel ca și până acum.