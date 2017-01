M-a sunat, deunăzi, unul dintre modeştii plini de bani din urbea noastră. Trebuie spus că, în materie de modestie cu iz de peşte prăjit, avem o adevărată şcoală. La adăpostul unei false modestii, mulţi şmecheri au tras în piept instituţiile statului! Dacă nu ştiaţi, statul poate fi tras în piept cu modestie… Revin la interlocutorul meu. La început, nu s-a prezentat, dar m-am prins cine este la telefon. A spus sfios “Să trăiţi”, după care s-a auzit ecoul călcâielor lovite cu temeinicie la bază. Poc. Staţi liniştiţi, nu era domnul Boc! Dumnealui este modestul naţiunii noastre. Cu modestia care îl caracterizează, el ne dă, la ora nouă, carne, pene, lapte, ouă. Sub conducerea sa înţeleaptă, am ajuns o ţară modestă şi anemică! Modestia îngroapă România! Când trebuie să vină cu soluţii ca să ieşim din rahat, guvernanţii fac pe modeştii. Nu noi, poate UE(!!) Când se simte cu musca pe căciulă, modestul lui peşte prăjit sare ca ars! De aceea, manifestă o greaţă profundă faţă de declaraţiile de avere. Modestului nu-i place să vorbeşti prea mult despre ceea ce a agonisit în timp. În diverse situaţii limită, ca să pară un om muncit, se dă cu aracet pe mâini. Înăsprindu-şi palmele, pozează în reprezentant de seamă al proletariatului, ca şi cum aici s-ar afla cei mai mulţi modeşti de teapa lui din ţară! Ca să mă impresioneze, şi-a subţiat vocea după partitura abordată de lupul din “Capra cu trei iezi”. Vorbea ca şi cum ar fi fost leşinat de foame. Modestul din fire, care umblă cu cioara vopsită pe textilele din spate, are capacitatea de a te prosti în faţă. Deşi circulă îmbrăcat cu blănuri sau poartă un costum de firmă, te minte de la obraz că de pe dumnealui curg zdrenţele! Ca să fie cât mai credibil cu putinţă, modestul pârât umblă cu recuzita de teatru ieftin la el. De ani buni, joacă acest rol cu casa închisă. Căzut în patima cuvântărilor, individul a încercat să-mi explice cât de ingrat este, în ziua de astăzi, statutul său. Deşi nimeni nu l-a obligat să facă pe modestul, dumnealui o ţine langa pe această temă, invocând principalele momente istorice ale democraţiei noastre. Când ai burta plină, cum este cazul specimenului în cauză, un rozaliu de vârf al urbei noastre, îţi dă mâna să faci teoria modestiei. Învăţat să se dea tot timpul cu Puterea, indiferent de culoarea politică afişată la avizier, modestul s-a aflat mereu în fruntea listelor cu bucate. De necrezut, de fiecare dată, a ţopăit la momentul oportun, pozând în modestul nemuritor al contemporaneităţii. Indiferent de doctrină, modestia este inclusă în toate capitolele despre cerinţe, calităţi şi exigenţe. În condiţiile prezente, modestia este ca o marfă. Chiar şi pe vremuri, dacă cei din generaţia mea îşi amintesc, se punea un accent deosebit pe valenţele morale ale modestiei socialiste. Tovarăşul cinstit şi modest de altădată, capabil, în funcţie de ghilimele, să aburească pe toată lumea, şi-a făcut loc cu coatele în capitalismul de cumetrie. Iritat de unele critici, modestul a încercat să mă convingă cum că dumnealui trăieşte de azi pe mâine. Cu totul întâmplător, am aflat că este director la o unitate de stat, cu un salariu de-a dreptul revoltător de mare! Cum s-ar spune, pe măsura modestiei sale…