Modificări! Ce se va întâmpla cu temele elevilor?

Se știe prea bine că școlarii din ziua de astăzi sunt nevoiți să stea ore în șir cu manualele în brațe chiar și după ce ajung acasă, de la școală. Pe mulți îi prinde chiar și miezul nopții în fața caietelor și cărților, volumul de lecții și teme suplimentare fiind mult prea mare, așa că cei mici nu mai au timp nici măcar să respire. Dimineață se trezesc și o iau de la capăt. Și tot așa... De nenumărate ori părinții s-au plâns de faptul că cei mici sunt mai mult decât ”exploatați” din acest punct de vedere și că totul este peste puterile lor.

Ministerul Educației are în plan emiterea unui ordin prin care să reglementeze câte ore trebuie să lucreze un elev în afara școlii, precizând că la clasa zero nu se vor da teme pentru acasă. ”Luni voi semna un ordin de ministru prin care reglementăm câte ore poate și trebuie să lucreze un elev sau o elevă în afara școlii. În momentul de față, noi lăsăm lucrurile la ceea ce se numește „common sense“, rezonabilitatea profesorilor, și ceea ce se întâmplă este că vacanțele de vară se transformă într-un fel de competiție, de concurs, câte sute sau mii de probleme să rezolvăm. Să lăsăm deoparte ipocrizia. Noi, oamenii maturi, așteptăm vara pentru a putea să ne relaxăm, să ne odihnim. Iar o elevă sau un elev care are 6-7-8 ani și așa mai departe trebuie să lucreze continuu în așa fel încât în septembrie, când ajunge la școală, să nu o supere pe doamna învățătoare sau pe doamna dirigintă și să vină cu caietul de teme făcute. Eventual să mai primească și o notă proastă sau un calificativ prost. Dacă nu se înțelege chestiunea aceasta printr-o pedagogie naturală pe care ar trebui să o trăim, să o respirăm în mod firesc și natural, atunci legiuitorul, în cazul de față ministrul Educației, dă un ordin prin care spune, de pildă, că la învățământul primar, la clasa pregătitoare, nu se dau teme acasă. Nu se dau teme acasă”, a declarat ministrul Educației, Mircea Dumitru, la sesiunea online ”De vorbă cu Ministrul tău”.

Demnitarul a spus că, pentru învățământul primar, timpul pe care trebuie să îl petreacă un elev făcând teme nu trebuie să depășească o oră, iar la gimnaziu, două ore. ”Nu dai la vârsta de 6 ani teme acasă. Pentru învățământul primar, de asemenea, este un cuantum de ore pe care trebuie să îl petreacă acasă ca să facă temele, care nu trebuie să depășească o oră. Pentru învățământul gimnazial, crește gradul la două ore. Pentru liceu, sigur că trebuie să fie ceva mai mare”, a declarat oficialul.