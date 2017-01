„Modificări de 3-4% ale cursului nu trebuie să se vadă imediat în preţuri”

Modificări de 3-4% ale cursului de schimb nu ar trebui „băgate în seamă” şi nu ar trebui să se reflecte imediat în preţuri, a declarat guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu. „Aprecierea leului temperează cel mult prognozele conform cărora leul urmează să se deprecieze şi descurajează persoanele care vorbeau tendenţios despre depreciere ca justificare pentru creşterea preţurilor. Altminteri, modificări de 1-2%, cel mult 3-4%, nu trebuie să se vadă imediat în preţuri. Oricum, cred că preţurile din România vor ajunge să aibă o independenţă mult mai mare faţă de evoluţiile din exterior”, a declarat şeful băncii centrale. În acest an, leul s-a apreciat cu 1,3% în raport cu euro, ajungând la cel mai mic nivel din ultimul an. Mugur Isărescu a fost decorat, la finele săptămânii, la ambasada Franţei, cu Legiunea de Onoare, pentru rolul jucat în integrarea României în Uniunea Europeană (UE), pentru politica BNR, care a limitat efectele crizei financiare, şi pentru merite personale. Guvernatorul băncii centrale a apreciat că „politica monetară trebuie să fie echilibrată precum vinul”, fără dezechilibru între componentele sale. Ambasadorul Franţei la Bucureşti, Henri Paul, a declarat, cu ocazia decorării lui Mugur Isărescu, că „mulţumită politicii inspirate a BNR, România nu a cunoscut o criză financiară”. „Recesiunea, pe care nu am depăşit-o încă, trebuie să ne deschidă cu adevărat ochii - creşterea de mâine nu poate fi construită pe aceleaşi baze ca cele pe care s-a construit creşterea din trecut”, a precizat Henri Paul.