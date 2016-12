Modificări de statut criticate

Eurodeputatul PD-L Cristian Preda reîncepe seria atacurilor la adresa conducerii partidului, afirmând că noul Statut care a fost validat, duminică, de Colegiul Director, este mai mult cârpit. “Împreună cu Monica Macovei am enunţat o serie de principii, repere, care fixează cadrul optim de definire a partidului. De ce? Pentru că Statutul era un soi de Dacie făcută prin \'92 - \'93. Noi am pornit de la proiectul unui Ford, Toyota, Citroen, designul unei maşini de mare capacitate, din zilele noastre. N-a ieşit nici Logan! Am făcut zeci de amendamente, au fost luate câteva dintre ele. Ansamblul nu cred că e altceva, decât tot o Dacie din \'92, \'93, cârpită în multe locuri. Maşina asta funcţionează. Este un tip de sensibilitate în societatea noastră, există oamenii ăştia care cârpesc”, a declarat Preda. Cristian Preda scrie, pe blogul personal, că doreşte să le răpească adversarilor plăcerea de a râde pe tema eliminării cratimei din sigla partidului. “Ştiu că adversarii vor insista asupra cratimei, aşa că mă grăbesc să le răpesc plăcerea de a râde (singuri) de povestea aceasta. Râd eu primul”, scrie europarlamentarul PD-L. Colegiul Director al PD-L a mai stabilit ca şedinţa Consiliului Naţional de Coordonare al PD-L să aibă loc în data de 9 aprilie, iar alegerile pentru structurile de conducere ale partidului se vor desfăşura de jos în sus, termenul de finalizare a acestui proces fiind 15 iulie, când a fost convocată Convenţia Naţională.