Modificări în înregistrarea fiscală a entităţilor cu sau fără personalitate juridică

Cele mai noi modificări ale Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, referitoare la înregistrarea fiscală a entităţilor, cu sau fără personalitate juridică, aparţinînd instituţiilor publice şi instituţiilor publice locale, au intrat în vigoare odată cu publicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2008 în Monitorul Oficial nr. 217/21.03.2008. Orice persoană subiect al unui raport juridic fiscal, inclusiv operatorul economic, instituţia publică şi instituţia publică locală, care are organizată o entitate, cu sau fără personalitate juridică, la altă adresă decît sediul social al subiectului respectiv, cu minimum 5 persoane care realizează venituri din salarii, are obligaţia să solicite înregistrarea fiscală a entităţii respective, ca plătitoare de salarii şi de venituri asimilate salariilor, la organul fiscal din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în a cărui rază teritorială se află adresa unde se desfăşoară efectiv activitatea acelei entităţi. Solicitarea se face în termen de 30 zile de la data înfiinţării, pentru entităţile nou-înfiinţate. Conform prevederilor art.II din ordonanţă, pentru entităţile înfiinţate pînă la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, solicitarea prevăzută la art.32 alin.(7) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, se face în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. În situaţia în care vă aflaţi sub incidenţa acestor prevederi, vă veţi prezenta la sediul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Constanţa – Biroul de Gestiune Registru Contribuabili Monitorizare Declaraţii Fiscale şi Bilanţuri, camera 12, etajul 1, între orele 9.00 - 13.00, telefon 0241/488025, pentru a solicita înregistrarea fiscală a entităţilor respective.