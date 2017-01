Modificări în transportul în comun cu autobuzele RATC

01:35:53 / 01 Martie 2016

Va fi la fel ca inainte

Adica o luam de la capat -prin masura din ianuarie circulau doua autobuze pe aceste linii fantoma acum vor fi scoase din trafic 3 autobuze.La fix pleaca de la Ciresica 3 tulumbe 3 , 3R, 3 B .Sa le vezi cum circula una dupa alta zici ca sunt vagoane de metrou. Autobuzele liniilor 3R,3B pe varianta au regim de linii expres ,trec in viteza pe langa Maritimo deoarece autoritatile refuza sa infinteze o statie .Cel mai haios este pentru pasagerii de pe linia 44 .Pe sensul spre Stefanita Voda exista statie de autobuz .Pasagerul se urca in autobuzul de pe linia 44 face o tura pana ghetourile -containere , revine pe acelasi traseu si trece fara oprire pe langa Maritimo iar lumea priveste cu admiratie :Uite a trecut expresul de Coiciu. Totusi se mai misca ceva . Multa sanatate pentru cel care a hotarat sa infiinteze sensul giratoriu de la Stefanita Voda. Intre Maritimo si Stefanita Voda ar trebui sa se amenajeze un trotuar pentru nevoiasii care nu au limuzine . Dupa modelul cu bonurile de alimente primaria ar trebui initiaze si programul "RESPECT" pentru toti constantenii nu sa dea bani sau alte foloase materiale ci sa rezlove operativ doleantele oamenilor privin traficul rutier ,curatenia si siguranta pe strazi, iluminatul public ,eliberarea trotuarelor de masini care blocheaza efectiv pietonii etc