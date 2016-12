Modificări la ANAF. Activitatea unei firme, suspendată doar la diferenţă de 300-500 lei

Activitatea unei firme va fi suspendată de ANAF doar dacă diferenţa de bani găsită în plus sau minus va fi de 300 lei sau 500 lei, iar decizia de suspendare va putea fi revocată în aceeaşi zi, dacă este achitată o amendă reprezentând de 10 ori suma constatată ca fiind neînscrisă în contabilitate. Modificările vor fi operate de Guvern în această săptămână sau cel mai târziu săptămâna viitoare, premierul Victor Ponta arătând că este nevoie de o serie de "reglaje" care să prevină eventuale excese ale inspectorilor ANAF. "Nu vreau să cădem în extrema cealaltă, a unor abuzuri şi lucruri duse la extrem, motiv pentru care am decis să facem nişte reglaje. Măsura suspendării activităţii unei companii să poată fi luată doar dacă diferenţele găsite de ANAF sunt plus/minus 300 sau 500 lei, altfel se plăteşte doar amendă", a spus Ponta. Premierul a susţinut că 90% dintre informaţiile prezentate public, cu firme închise pentru datorii de 5 lei, nu erau adevărate şi că îşi doreşte însă ca ANAF să rămână foarte puternică. Totodată, Ponta a arătat că verificările inspectorilor au generat, în primul trimestru al acestui an, creşterea cu 25% a numărului de societăţi care folosesc case de marcat.